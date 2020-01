Zwei wertvolle Siege für den TV Blau-Weiß Bottrop

Die Damen des TV Blau-Weiß entledigten sich im Duell mit dem Oberhausener THC ihrer Abstiegssorgen in der 2. Verbandsliga. Der Gegner trat zum Spitzeneinzel nicht an und Paulina Loipfinger und Wiebke Hamel sorgten mit knappen Erfolgen für die Vorentscheidung. Mit der 3:1-Führung im Rücken sicherte die Formation Hamel/Lazareck dann im Schnelldurchgang den vierten und siegbringenden Punkt. „Es war sicher nicht unser bestes Spiel, aber wir sind froh, dass wir den Klassenerhalt damit geschafft haben“, sagte Wiebke Hamel. Die Zweitvertretung musste sich dagegen gegen Bayer Wuppertal II klar geschlagen geben und wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis.

In der 1. Verbandsliga bei den Herren 30 war der TC Heide beim Langenfelder TC chancenlos und unterlag mit 0:6, während der TC Eigen-Stadtwald weiter an der Rückkehr in diese Liga bastelt. Gegen den TC Benrath zeigten die Stadtwälder ein starkes Comeback und konnten nach einem 1:3-Rückstand nach den Einzeln in den Doppeln noch zum 3:3 ausgleichen. Die erste Niederlage mussten die Herren 40 des TC Waldhof in der 2. Verbandsliga hinnehmen. Peter Vogel gewann beim Crefelder HTC zwar das Spitzeneinzel, doch der 1:3-Rückstand bedeutete eine zu hohe Hypothek für die Doppel, auf deren Austragung verzichtet wurde.

Herren 50 verteidigen die Tabellenführung in der 1. Verbandsliga

Die Herren 50 des TV Blau-Weiß dürfen sich derweil weiter berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die 1. Verbandsliga machen. In engen Partien landeten Dirk Bugdoll und Markus Kissenbeck gegen Kempen mit ihren Siegen im Match-Tiebreak zwei Bigpoints und da auch Volker Rozek in zwei Sätzen erfolgreich war, ging es mit einer 3:1-Führung in die Doppel. In diesen konnten die Blau-Weißen dann auch noch auf Alex Loipfinger setzen und der machte gemeinsam mit Andre Kubela den 4:2-Sieg perfekt. Dank des doppelten Punktgewinnes führen die Bottroper die Tabelle weiter gemeinsam mit dem punktgleichen TC Ohligs an. In den drei noch ausstehenden Partien zählt ab sofort jeder Matchpunkt.

Entspannung stellt sich derweil im Lager der Herren 55 des TC Waldhof ein. Dank des souveränen 5:1-Erfolges über den TC Unterfeldhaus, rückt der Klassenerhalt in der 1. Verbandsliga in greifbare Nähe. Christoph Kleinfeld, Stefan Schulze und Carsten Fritzsche gewannen in zwei Sätzen, Axel Ostermann unterlag nur denkbar knapp im Match-Tiebreak. In den Doppeln machten die Kombinationen Schulze/Fritzsche und Kleinfeld/Ostermann dann den 5:1-Endstand perfekt.