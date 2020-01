Der Traum vom Klassenerhalt in der 1. Verbandsliga ist aus. Die Tennis-Damen des TC Rot-Weiß Dinslaken haben ihr letztes Heimspiel in der Winter-Hallenrunde gegen den TC Bredeney mit 0:6 verloren. Bei einem Sieg hätten die Dinslakenerinnen zumindest noch eine Minimalchance auf den Klassenerhalt gehabt, doch der Gegner erwies sich als zu stark. In den Einzeln gelang es nur Anja Lingen, ihr Match ausgeglichen zu gestalten, aber auch sie ging mit 4:6 und 5:7 als Verliererin vom Platz. Beim Stand von 0:4 wurden die Doppel zwar noch gespielt, aber auch hier bleiben die Dinslakenerinnen ohne echte Siegchance. Am Ende stand eine ebenso bittere wie verdiente Niederlage, die auch gleichzeitig den Abstieg für Rot-Weiß bedeutet. Am letzten Spieltag geht es dann nächste Woche noch einmal zum Tabellenzweiten nach Kamp-Lintfort.

Erhofftes Unentschieden bleibt aus

Die Damen des TV Jahn Hiesfeld haben eine Klasse tiefer ihr Spitzenspiel beim Bocholter Tennisclub Blau-Weiß mit 2:4 verloren. Auch wenn die Chancen auf den Aufstieg ohnehin schon in weite Ferne gerückt waren, so hatten sich die „Veilchen“ dennoch viel für die Partie vorgenommen. Beim direkten Tabellennachbarn unterlagen die Hiesfelder aber trotz aller Bemühungen mit 2:4. In den Einzeln konnte nur Elisa Schmidtke ihre Begegnung für sich Entscheiden (1:6, 6:3, 10:7). Alle anderen Spiele gingen verloren. Im ersten Doppel setzten sich Maxim van Ossenbruggen und Nicole Boots knapp mit 6:3, 4:6, 10:8 durch, doch das zweite Doppel hatte das Nachsehen. „Wir hätten“, ärgerte sich Mannschaftsführerin Schmidtke nach dem Spiel, „schon gerne 3:3 gespielt. Unmöglich war das nicht, aber die Gegner waren vor allem an den oberen Positionen schon gut besetzt.“ Zum Abschluss der Saison gibt es für die Damen nach ein Heimspiel gegen Bayer Wuppertal II am kommenden Wochenende.

Schritt für Schritt zum Endspiel

Besser lief es da bei den Herren des TV Jahn Hiesfeld. Die „Veilchen“ setzten sich nach einer ansprechenden Leistung mit 5:1 beim Club am Rhein in Düsseldorf durch und halten so den Anschluss zur Tabellenspitze. Gewinnen die Hiesfelder auch in der kommenden Woche in heimischer Halle gegen den TuS St. Hubert, dann haben sie ein vorweggenommenes Endspiel gegen den ETB SW Essen am vorletzten Spieltag.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Beim Club am Rhein überzeugten die Gäste bereits in den Einzeln und waren früh mit 3:1 in Front. Die Punkte holten Lars Bijsterbosch (6:1, 6:0), Finn Bischof (6:4, 6:0) und Jorrit ter Maat (6:4, 6:4). Einzig Tim Müller unterlag im Match-Tiebreak. Im ersten Doppel setzten sich Bijsterbosch/Müller (6:2, 6:3) durch, im Zweiten gelang der Paarung ter Maat/Müller (6:4, 6:1) der Sieg. „Die Einzel waren schon sehr solide und dieses Mal haben wir uns vor den Doppeln auch nicht so viele Gedanken gemacht“, scherzte Mannschaftsführer Robin Pischel im Bezug auf die Vorwoche, als die „Veilchen“ den Sieg im Doppel verspielten. Dass es für das entscheidende Spiel gegen Essen erst einen Sieg in der kommenden Woche braucht, ist auch dem Kapitän nicht verborgen geblieben: „Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und an Essen denken. Wir müssen erstmal nächste Woche gewinnen.“