Auf Worte sollen beim MTV Rheinwacht Dinslaken Taten folgen

Dinslaken. Unter der Woche wurde beim Regionalligisten viel geredet. In schwierigen Zeiten will das Team noch enger zusammenrücken. Samstag in Rheinbach.

Unter der Woche wurde bei den Regionalliga-Handballern des MTV Rheinwacht nicht nur sehr ordentlich trainiert, sondern auch viel geredet. Einmal mit und einmal ohne Trainer setzten sich die Dinslakener zusammen, um die aktuelle Situation gemeinsam zu analysieren. „Gerade in schwierigen Zeiten muss man enger zusammenrücken. Das tun wir“, sagt Harald Jakobs. Dabei weiß der Coach des aktuellen Tabellenvorletzten natürlich auch, dass den Worten möglichst schnell Taten folgen müssen. Beim überraschend gut platzierten TV Rheinbach will der amtierende Meister am Samstag um 18 Uhr die Leistung, die am vergangenen Sonntag gegen Spitzenreiter Opladen fast für Zählbares gereicht hätte, noch einmal steigern und so den zweiten Auswärtssieg der Saison einfahren.

„Die Jungs haben gegen Opladen gesehen, wie es funktionieren kann, wenn wir von Beginn an hellwach sind und in der Abwehr als Kollektiv überzeugen“, sagt Jakobs. Gesteigert werden müsse dazu unbedingt noch die Chancenverwertung und ganz allgemein die Offensivleistung aus dem Rückraum.

Ahlendorf und Steffel bilden das Torhütergespann

Torwarttrainer Dominik Köller ist verhindert und wird diesmal nicht zwischen den Pfosten stehen. Nils Ahlendorf und Luca Steffel bilden damit wieder das Torhüter-Duo beim MTV. Mittelmann Nils Kruse hat Anfang der Woche wieder leichte Beschwerden gehabt und dürfte keine Option sein. Dazu fehlen weiter Torwart Marco Banning, Dennis Backhaus und Philipp Tuda, der wegen seines Kreuzbandrisses für den Rest der Saison raus ist.

Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Robert Jakobs, der sich am Freitag zwar über die Geburt von Töchterchen Tilda (53 Zentimeter/3300 Gramm) freuen konnte, unter der Woche aber auch von einem Magen-Darm-Infekt geplagt war. Sollte Jakobs nicht auflaufen können, ist Rechtsaußen Steffen Hahn wieder die erste Alternative für die Mittelblock-Position neben Jonas Höffner. „Steffen hat das zuletzt schon sehr ordentlich gemacht“, hätte auch der Übungsleiter bei dieser Variante keinerlei Bauchschmerzen mehr.

Lönenbach und Dasburg sorgen für Gefahr

Dass Rheinwacht in Rheinbach mit einer 6:0-Deckung beginnen wird, steht für Jakobs auf jeden Fall schon fest: „Die Mannschaft soll sich so erst einmal die nötige Sicherheit holen.“ Der HC Weiden hatte vor Wochenfrist beim 26:26 gegen den Tabellenvierten eine Aufholjagd gestartet, nachdem er den überragenden Rheinbacher Regisseur René Lönenbach und dessen Nebenmann Oliver Dasburg in Manndeckung genommen hatte. In Dinslaken hoffen sie, dass diese Maßnahme gar nicht erst nötig sein wird. Weil die Abwehr von Beginn an als Kollektiv überzeugt.