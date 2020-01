Dinslaken. Den Fußballern von RWS Lohberg der Umbruch nach dem Abstieg in die Kreisliga A geglückt. Trainer Ugur-Deniz Aydin blickt bereits in die Zukunft.

Bei RWS Lohberg ist Ruhe eingekehrt

Nach der Katastrophensaison 2018/19, die mit dem Abstieg in die Kreisliga A endete, starteten die Fußballer von RWS Lohberg im Sommer einen nahezu kompletten Umbruch. Der neue Trainer Ugur-Deniz Aydin, vom STV Hünxe gekommen, stand vor der schwierigen Aufgabe ein neues Team zu formen. 13 neue Spieler mussten integriert werden. Von Vorteil für Aydin war dabei, dass er mit einigen Neuzugängen zuvor bereits in Hünxe zusammengearbeitet hatte und auch selbst schon für RWS aktiv war.

Vor Saisonstart hatte Aydin dann auch bewusst bescheiden betont, dass es zunächst wichtig sei, Ruhe rein zu bekommen und sich zu stabilisieren, um möglichst nicht in den Abstiegskampf zu rutschen. Als Ziel gab er einen guten Mittelfeldplatz aus. Der Plan scheint zu funktionieren. Nach 15 absolvierten Spielen sind die Lohberger auf dem besten Weg, ihr Saisonziel zu erreichen.

17 Punkte Vorsprung

Mit dem Abstieg wird sich RWS aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr beschäftigen müssen. 23 Punkte haben die Lohberger auf dem Konto und belegen damit einen guten siebten Platz. Viel wichtiger: Der Abstand auf den Abstiegsplatz beträgt satte 17 Punkte. Durch die beruhigende Tabellensituation hat Aydin jetzt genau die Ruhe, die er sich vor der Spielzeit gewünscht hat. Seine Konzentration liegt daher schon auf der kommenden Saison, in der der Klub ganz oben angreifen will. Für das große Ziel Wiederaufstieg werden schon während der laufenden Saison die Weichen gestellt. Mit Baris Tekin, der aktuell noch an der Hand verletzt ist, hat RWS schon einen Torhüter für die Zukunft verpflichtet. Tekin, der früher schon für RWS den Kasten sauber gehalten hat, war zuletzt für die SV 08/29 Friedrichsfeld aktiv. Außerdem befinden sich die Lohberger in Gesprächen mit weiteren potenziellen Verstärkungen. „Wir wollen natürlich weiterhin junge Spieler verpflichten, aber auch ein paar Erfahrene, um da eine gute Mischung zu haben“, sagt Ugur-Deniz Aydin.

Ohne Capri und Guso

Nicht mehr zum Kader gehören werden Enis Capri, der aus beruflichen Gründen aufhört, und Dzenan Guso, der verletzungsbedingt zu keinem Einsatz kam und nach Bocholt wechseln wird. Mit dem bisherigen Verlauf des Umbruches und der ersten Saisonhälfte ist der Coach im Großen und Ganzen sehr zufrieden: „Wir sind bislang gut unterwegs. Die Mannschaft ist in sehr kurzer Zeit zusammengewachsen. Vielleicht hätten wir sogar ein paar Punkte mehr haben können“. Schwächen sieht Aydin aktuell hauptsächlich in der Chancenverwertung, der defensiven Stabilität und der manchmal mangelnden Konzentration bis zur letzten Spielminute. Die Rückrunde möchte Aydin nutzen, um speziell an diesen Defiziten zu arbeiten und bereits auf die neue Saison hinzuarbeiten: „Wir fangen quasi jetzt mit der Vorbereitung für die nächste Saison an und wollen schon einmal ein paar Sachen ausprobieren. Da sind natürlich auch alle Spieler gefragt, sich nochmal zu zeigen“.

Wer Ugur-Deniz Aydin zuhört, merkt schnell, dass seine Aussagen von vor der Saison, er sei nicht gekommen um den Klassenerhalt zu erreichen, sondern um langfristig wieder etwas in Lohberg aufzubauen und unbedingt wieder in die Bezirksliga aufzusteigen, keine leeren Worthülsen sind. Gelingt es den Lohbergern weiterhin ruhig zu arbeiten und die Mannschaft stetig weiterzuentwickeln, dann erscheint das Fernziel durchaus realistisch.