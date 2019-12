Dinslaken. Rot-Weiß Selimiyespor Lohberg richtet am letzten Wochenende des Jahres Hallenfußball-Turniere im Senioren- und Nachwuchsbereich aus.

Bei RWS Lohberg ist viel los unter dem Hallendach

Letztmalig in diesem Jahr rollt bei den Kreisliga-Fußballern von RWS Lohberg am 29. Dezember der Ball. In der Hans-Efing-Halle begrüßt der A-Ligist die Ligakonkurrenten Glückauf Möllen, Genc Osman II und Hamborn 07 II. Außerdem nehmen Bezirksligist DJK Vierlinden, Rheinland Hamborn (Kreisliga A, Gruppe 1), Fortuna Bottrop II aus dem Kreis 10 sowie die eigene Reserve teil. Gespielt wird in zwei Gruppen. Los geht es um 12.30 Uhr. Die Halbfinals sind für 15.45 und 15.59 Uhr geplant. Das Finale soll um 16.55 Uhr angepfiffen werden.

Premiere für das Bambini-Turnier

Auch der Lohberger Nachwuchs ist am Wochenende in der Halle im Einsatz. Besonders wuselig wird es am Samstag (28. Dezember) ab 9 Uhr in der Hans-Efing-Halle, wenn F-, E- und D-Jugendlichen um den Turniersieg spielen. Am Sonntagmorgen (ab 9 Uhr) kicken dann die erstmals die Bambini. „Wir sind besonders stolz darauf, zum ersten Mal einen Bambinitreff ausrichten zu können“, freut sich Geschäftsführer Murat Karakas. Bei einer Tombola gibt es viele Preise zu gewinnen.