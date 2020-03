Coronavirus: Energy Run in Dinslaken wird nicht nachgeholt

Der Energy Run in Dinslaken fällt in diesem Jahr aus.

Dinslaken. Der Energy Run in Dinslaken fällt in diesem Jahr aus. Marathon Dinslaken hat nach der Absage des Laufs für den 22. März keinen Ersatztermin.

Der Energy Run in Dinslaken fällt in diesem Jahr endgültig aus. Nachdem Veranstalter Marathon Dinslaken den Lauf durch die Dinslakener Innenstadt am Dienstag wegen der Ausbreitung des Coronavirus für den geplanten Termin am 22. März abgesagt hatte (wir berichteten), gab der Verein am Donnerstag bekannt, dass es keinen alternativen Termin gibt.

„Mit schwerem Herzen und großem Bedauern müssen wir den Energy Run 2020 absagen“, heißt es auf der Internetseite von Marathon Dinslaken. „Wir folgen hiermit dem Erlass der NRW-Landesregierung zu Großveranstaltungen, nach der die öffentlichen Ämter Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen verbieten müssen.“

Hoher Organisationsaufwand für Marathon Dinslaken

Dabei schmerzt es die Verantwortlichen besonders, dass sie den bereits angemeldeten knapp 3000 Teilnehmern keinen kurzfristigen Ersatztermin anbieten können: „Ein Event wie dieses bedeutet einen hohen Organisationsaufwand und hat eine entsprechend lange Vorlaufzeit. Die Veranstaltung muss technisch eingerichtet werden. Zeitnehmer, Moderatoren, Veranstaltungstechnik, Services usw. müssen beauftragt und die notwendigen Genehmigungen beim LVN, Ordnungsamt usw. beantragt werden. Auch müssen zu dem neuen Termin alle ehrenamtlichen Helfer wieder bereitstehen.“ Zudem könne im Moment keiner sagen, wann wieder eine Großveranstaltung wie der Energy Run stattfinden darf.

Startgeld wird den gemeldeten Läufern erstattet

Schulen können T-Shirts und Pfandgeld in der nächsten Woche gesammelt abholen. Wer auf eine Erstattung des Startgeldes verzichtet, kann das Funktionshirt und das Pfandgeld in der Mensa des THG abholen. Dies wird aber erst möglich sein, wenn die Einschränkung für Großveranstaltungen aufgehoben wird. Den Termin will der Verein noch bekanntgeben. Alle anderen bekommen ihr Startgeld erstattet.

Für weitere Kontakte hat Marathon Dinslaken die Mailadresse corona@marathon-dinslaken.de eingerichtet. Telefonische Auskunft gibt es unter der Nummer 02064/46209.