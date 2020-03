Es gibt nur einen Kevin Menke? Falsch, ganz falsch. Auf den deutschen Fußballplätzen waren in den vergangenen vier Jahren mindestens noch zwei Spieler unterwegs, die den gleichen Namen wie der Hiesfelder Stürmer tragen. Doch keiner war so erfolgreich wie der 28-Jährige, der seit seinem Wechsel im Jahr 2014 von Rot-Weiß Oberhausen zum TV Jahn in 177 Meisterschaftsspielen für den derzeitigen Spitzenreiter der Landesliga 80 Tore erzielte.

Verteidiger Kevin Menke kickt etwa in der 4. Kreisklasse Jade-Weser-Hunte bei der SG Großenmeer/Bardenfleth III und kam in der Spielzeit 2016/17 mal auf zwei Treffer. Und jener Kevin Menke, der in der gleichen Saison für den FC Hilletal 03 II in der Kreisliga C HSK Südwestfalen auflief, ging sogar ganz leer aus.

Auch beim Tabellenführer der Landesliga-Gruppe 1 am Niederrhein kommt intern nach 23 Spielen in Sachen Torausbeute niemand an Menke vorbei, der 15 von insgesamt 71 „Netzen“ erzielt hat. Aber in manchen anderen Kategorien schneiden einige Teamkameraden besser ab. Ein Blick in die Statistik: Welche Spieler aus dem Team der „Veilchen“ zählten zu den Gewinnern, wenn die Saison jetzt vorbei wäre?

Die Dauerbrenner beim TV Jahn Hiesfeld

Alle bisherigen 23 Meisterschaftsspiele hat für die Hiesfelder nur einer absolviert – Kevin Menke. 22 Mal kamen Marian Ograjensek, Kevin Krystofiak und Tom Hasel zum Einsatz, Kevin Kolberg fehlte in zwei und Metehan Türkoglu in drei Partien. Ersatztorwart Julian Dohmen und Winter-Zugang Tevfik Kücükarslan sind die einzigen Akteure aus dem 27 Mann starken Kader, die noch nicht auf dem Platz standen.

Die Langstreckler beim TV Jahn Hiesfeld

Mit insgesamt 2066 Einsatzminuten liegt Menke auch in dieser Kategorie an erster Stelle. Es folgen Marian Ograjensek (1980), Kevin Krystofiak (1865), Kevin Kolberg (1838) und Tom Hasel (1777). Im Durchschnitt belegen allerdings naturgemäß zwei Torhüter den Spitzenplatz: Marian Ograjensek und sein Vertreter Nico Nowoczin, der den Stammkeeper einmal ersetzte, kommen jeweils auf 90 Minuten pro Spiel.

Erst dahinter taucht Kevin Menke mit durchschnittlich 89 Minuten auf. Lange Zeit auf dem Spielfeld verbrachten bei ihren Einsätzen auch Kevin Kolberg (im Schnitt 87 Minuten), Ahmet Uzun (87), Dennis Wichert (86), Kevin Krystofiak (84), Tom Hasel (80) und Ömer Akbel (80).

Die Erfolgreichsten beim TV Jahn Hiesfeld

Klar, Kevin Menke ist mit 15 Toren wieder mal auf dem besten Weg, sich die Krone als interner Torschützenkönig aufzusetzen. Dalibor Gataric, der elf Treffer verzeichnete, musste schon vor Monaten die Saison wegen eines Kreuzbandrisses frühzeitig abschreiben. Tim Falkenreck jubelte achtmal über ein Erfolgserlebnis, ein Tor weniger geht auf Pascal Spors’ Konto.

Die übrigen Treffer verteilten sich auf Kevin Krystofiak (6), Gino Mastrolonardo (6), Metehan Türkoglu (4), Kevin Kolberg (3), Alison Leite Dos Santos (2), Damiano Schirru (2), Dennis Wichert (2), Ömer Akbel, Ahmet Uzun und David Feldhoff, der den TV Jahn inzwischen verlassen hat. Dazu kamen zwei Eigentore der Gegner.

Die Effektivsten beim TV Jahn Hiesfeld

In der Sparte gehört der Sieg einem Youngster. Tim Falkenreck wurde lediglich zwölfmal eingesetzt, erzielte seine acht Tore dabei in 349 Minuten Spielzeit – das bedeutet, der 19-Jährige brauchte für einen Treffer im Durchschnitt nur 43 Minuten. Der absolute Spitzenwert. Ähnlich effektiv trat Dalibor Gataric auf, der alle 69 Minuten einen seiner elf Treffer versenkte.

Rund drei Halbzeiten – genauer: 137 Minuten – musste Kevin Menke statistisch gesehen zwischen zwei Toren warten, während Pascal Spors in jedem dritten Spiel (205 Minuten) und Gino Mastrolonardo in jeder vierten Partie (231 Minuten) jubeln durften. Die längste Anlaufzeit unter den Hiesfelder Torschützen brauchte demnach Dennis Wichert, der in insgesamt 1555 Einsatzminuten zweimal erfolgreich war. Wicherts Kernkompetenz liegt als Verteidiger aber eher im Verhindern von Toren. Wie bei Kevin Menke. Dem von der SG Großenmeer/Bardenfleth III.