Das war das Dinslakener Sportjahr 2019

Januar

Das Sportjahr 2019 beginnt für die Fußballer des TV Jahn Hiesfeld mit einem Schock. Gleich sieben Spieler verlassen den Verein in der Winterpause. Der abstiegsbedrohte Oberligist steht vor einer schweren Zeit, aber Trainer Thomas Drotboom glaubt weiter an den Klassenerhalt.

Die Bezirksliga-Fußballer der SV 08/29 Friedrichsfeld verteidigen ihren Titel bei den Voerder Stadtmeisterschaften im Hallenfußball knapp vor dem SV Spellen.

Eine dicke Überraschung gibt es bei den Dinslakener Stadtmeisterschaften im Hallenfußball. Ebenso überraschend wie verdient setzt sich Gastgeber SGP Oberlohberg (Foto) durch. Dem Oberligisten TV Jahn Hiesfeld bleibt nur der zweite Platz. Trainer Jens Szopinski und seine Mannschaft feiern ausgelassen.

Leichtathlet Friedhelm Unterloh (M 70) stellt seine Ausnahmerolle beim STV Hünxe unter Beweis. Dreimal geht er bei den Regionsmeisterschaften an den Start und holt dreimal Gold. Er verbessert auch die Vereinsrekorde im Kugelstoßen, Hochsprung und im 60-Meter-Sprint.

Die Handballer des TV Jahn Hiesfeld erreichen das Final-Four im Kreispokal nach einem Sieg über den SV Schermbeck.

Die beiden Dinslakener Hockeyspielerinnen Nathalie Kubalski und Pia Lothak feiern mit den Damen des Düsseldorfer HC die Deutsche Meisterschaft in der Halle. Die beiden spielen im Finale die Hauptrollen: Lothak verwandelt ihren Penalty sicher; Kubalski pariert entscheidend auf der anderen Seite.

Februar

Die Faustballerinnen des TV Voerde bestreiten ihr vorerst letztes Spiel in der 2. Bundesliga. Die Mannschaft löst sich auf und wird den Spielbetrieb nicht fortsetzen.

Der Dinslakener Jiu-Jitsu-Kämpfer Michael Grieß sichert sich den Deutschen Meistertitel im Brazilian Jiu-Jitsu. Im Vorjahr war er noch knapp gescheitert.

Die Tennis-Herren der Dinslakener Tennisgemeinschaft Blau-Weiß verlieren ihr letztes Saisonspiel in der 1. Verbandsliga und steigen ab. Künftig geht es für die DTG in der Halle also eine Klasse tiefer weiter. Den Damen des TV Jahn Hiesfeld hingegen gelingt in der Hallenrunde der Aufstieg in die 2. Verbandsliga.

Die Dinslakener Kobras erreichen als Sechster die Play-Offs in der Eishockey-Regionalliga und treffen im Viertelfinale auf Neuwied. Erst im entscheidenden fünften Spiel scheiden die Giftschlangen aus. Dinslakens Kanadier Jesse Parker wird als bester Spieler ausgezeichnet.

Die Handballer des TV Jahn Hiesfeld sind nicht nur Spitzenreiter in der Verbandsliga, sondern können mit Kevin Kirchner und Niko Möhle auch bereits zwei Neuzugänge für die kommende Saison präsentieren.

Der gebürtige Dinslakener Mert Caliskan feiert seine ersten Erfolge als Boxer in der 2. Bundesliga in Diensten der Fishtown Fighters Bremerhaven.

Die Regionalliga-Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken sorgen als Aufsteiger weiter für Furore in der Liga. Nach der überraschenden Herbstmeisterschaft besiegt die Mannschaft von Harald Jakobs auch den ärgsten Verfolger, die SG Ratingen. Vor etwa 1000 Zuschauern erreichen die Dinslakener bereits im Februar ihr Minimalziel – den Klassenerhalt.

Mit einem 10:1-Erfolg sichern sich die Hockey-Herren des TV Jahn Hiesfeld den Aufstieg in die Oberliga. Die Mannschaft von Thorsten Bolz krönt eine sensationelle Saison.

März

Die Volleyball-Zwillinge Lena und Sarah Overländer verteidigen ihren Titel bei der Deutschen Snow-Volleyball-Meisterschaft. Die beiden Voerderinnen – sonst im Sand erfolgreich – gehen in Willingen als amtierender Meister an den Start und setzten sich auf ungewohnt kühlem Untergrund erneut souverän durch.

Rotation bei den Oberliga-Fußballern des TV Jahn Hiesfeld. Der Verein gibt bekannt, dass Trainer Thomas Drotboom nur noch bis zum Saisonende bleibt. Co-Trainer Markus Kay und Spieler Kevin Corvers sollen in der neuen Spielzeit übernehmen.

Die Hockey-Damen des TV Jahn Hiesfeld schaffen unter der Regie von Trainer Manuel Freynik den Aufstieg in die 1. Verbandsliga.

Auch beim Tischtennis gibt es einen Aufsteiger. Die Damen des T V Voerde beenden eine perfekte Saison und steigen ohne Punktverlust in die Oberliga auf.

Das Wunder von Hünxe ist perfekt! Nachdem die Volleyballerinnen des STV Hünxe im Vorjahr noch in der Relegation scheiterten, gelingt erstmals in der Vereinsgeschichte der Aufstieg in die Volleyball-Oberliga.

Eyob Solomuns aus Eritrea gewinnt den 14. Energyrun in Dinslaken. Den Hauptlauf über 10.000 Meter schafft der 25-Jährige mit einer Zeit von 32:10 Minuten.

April

Die Handballabteilungen des TV Jahn Hiesfeld und des TV Aldenrade bilden eine Spielgemeinschaft. Am 1. April startet die HSG Hiesfeld/Aldenrade – zunächst auf dem Papier.

Ruven Flüß vom BSV Eppinghoven sichert sich in Oberhausen den Deutschen Meistertitel U 14 im Bogenschießen.

Thomas Drotboom möchte sein Amt als Trainer des Fußball-Oberligisten TV Jahn Hiesfeld niederlegen und beim Regionalligisten SV Straelen anheuern. Hiesfelds Präsident Dietrich Hülsemann besteht allerdings auf die Vertragserfüllung.

Die Tischtennis-Herren des MTV Rheinwacht Dinslaken verpassen den Relegationsplatz und steigen in die Bezirksliga ab.

Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison steht das Mühlendorf Kopf. Die Verbandsliga-Handballer des TV Jahn Hiesfeld feiern unter Trainer Harry Mohrhoff den Aufstieg in die Oberliga. Auch der Kreispokal geht nach Hiesfeld.

Die Dinslakener Kobras basteln fleißig am Kader für die Saison und stellen mit dem Tschechen Martin Benes (Foto) einen Hochkaräter vor. Der Kanadier Andrew Harrison hingegen verlässt die Giftschlangen.

Mai

Die Herren 40 des TC Rot-Weiß Dinslaken schlagen erstmals in der Tennis-Regionalliga auf.

Die Sensation ist perfekt. Nachdem die Regionalliga-Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken zwei Matchbälle um die Meisterschaft ausgelassen haben, patzt die Konkurrenz am letzten Spieltag und macht das Wunder perfekt. Die Mannschaft von Harald Jakobs wird als Aufsteiger direkt wieder Meister und steht in der Qualifikation zur 3. Bundesliga.

In der Handball-Landesliga schließt der MTV Rheinwacht Dinslaken II als Tabellenzweiter ab und trennt sich von Trainer Jürgen Mölleken (Foto). Jörg Schwarz übernimmt das Amt. Die Handballer der SV 08/29 Friedrichsfeld steigen in die Bezirksliga ab.

Der VfB Lohberg feiert 100. Geburtstag. Zum Jubiläumsspiel kommt die Dortmunder Traditionsmannschaft mit David Odonkor nach Dinslaken. Eine große Feier gibt es in der Zechenwerkstatt. Kurz darauf steigen die Fußballer des VfB in die Kreisliga B ab.

Der Dinslakener Moritz Ludwig feiert im Alter von erst 17 Jahren die Deutsche Meisterschaft im Feldhockey mit dem HTC Uhlenhorst.

Die beiden Dinslakenerinnen Nathalie Kubalski und Pia Lothak verpassen den Hockey-Titel mit ihrem Düsseldorfer HC knapp und werden Vize-Meister.

Der Dinslakener Torwart Dennis Strewginski bestreitet sein letztes Spiel für die Fußballer des SuS 09 Dinslaken und beendet nach 27-Jahren seine Karriere zwischen den Pfosten.

Die Fußballerinnen des SuS 09 Dinslaken steigen in die Bezirksliga auf.

Anna-Lena Schaaf gewinnt in Warendorf den Preis der Besten. Die 17-jährige Vielseitigkeitsreiterin des Reit- und Fahrvereins Hünxe sichert sich den Titel in ihrer Altersklasse.

Simone Boie erhält das goldene Reitabzeichen beim Himmelfahrtsturnier des RuFV Bruckhausen.



Juni

Markus Kay, der ehemalige Trainer des TV Jahn Hiesfeld, erschien zum letzten Saisonspiel der Veilchen als Angler. Foto: Markus Joosten / FFS

Petri Heil! Jede Menge Aufmerksamkeit angelte Markus Kay mit seinem lässigen Aufzug am Rande des letzten Saisonspiels des TV Jahn Hiesfeld im Juni. Der scheidende Trainer des Oberliga-Absteigers reagierte damit humorvoll auf eine Bemerkung von Vereinspräsident Dietrich Hülsemann. Das Foto des stoischen Fischers sorgte weit über die Dinslakener Grenzen hinaus für Furore. Markus Kay erhielt Interviewanfragen aus der ganzen Welt.

Der Abstieg der Veilchen stand zu diesem Zeitpunkt längst fest. Auch der Abschied von Markus Kay und seinen Trainerkollegen war bereits besiegelt. Per Kurznachricht hatte sich Hülsemann zuvor getrennt.

Der SC Wacker Dinslaken ist zurück in der Kreisliga A. Die Mannschaft von Trainer Julien Wans schafft den Aufstieg nach einem 10:0-Sieg. Am Folgetag steigt die Jubiläumsfeier zum 100-jährigen Bestehen. Gerd Cotta gibt seinen Rücktritt bekannt und wird zum Ehrenpräsidenten ernannt. Sascha Herms übernimmt als Vorsitzender.

Enttäuschung und Stolz: Die Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken verlieren auch ihr letztes Spiel in der Relegation. Der Traum von der 3. Bundesliga ist nahezu vorbei, der Stolz auf das Geleistete aber bleibt. Zehn der zwölf Mannschaften steigen auf. Den Losentscheid um den elften Platz gewinnen die Dinslakener, doch es zieht später keine Mannschaft mehr zurück.

Yesilyurt Möllen bleibt nach einer erfolgreichen Klage in der Kreisliga A. Sportlich war die Mannschaft zunächst abgestiegen, doch in einem Spiel hatten die Gegner einen nicht spielberechtigten Torhüter eingesetzt. Kurze Zeit später gibt Muzaffer Erdeger seine Zusage als Trainer.

Sowohl die deutsche, als auch die französische U-18-Mannschaft im Feldhockey absolvieren ein Trainingslager in Dinslaken. Auf der neuen Kunstrasenanlage in Hiesfeld treten die Teams gleich viermal gegeneinander an. Unter ihnen mit Jonas Seidemann und Timo Kossol auch zwei gebürtige Dinslakener.

Bittere Enttäuschung bei den Fußballern des TV Voerde. Nach der Meisterschaft in der Kreisliga A scheitert die Elf von Trainer Jörg Lieg in der Relegation am Duisburger FV 08.

RWS Lohberg steigt sang- und klanglos aus der Fußball-Bezirksliga ab.

Die A-Jugend des TV Jahn Hiesfeld gewinnt die Meisterschaft in der Fußball-Leistungsklasse und den Kreispokal.

Michael Nimczyk gelingt mit Free Bird der Sieg beim großen Preis der NRZ auf der Dinslakener Trabrennbahn.

Die Tennis-Damen von Rot-Gold Voerde und der SV 08/29 Friedrichsfeld steigen aus der Bezirksliga ab.

Georg Bodt verlässt nach dem Aufstieg die Volleyballerinnen des STV Hünxe und wird Co-Trainer beim Zweitligisten Blau-Weiß Dingden. Sein Nachfolger wird Konstantin Anthis.

Die Tanzformation „Mirage“ vom 1. Voerder Tanzsportclub landet bei den Deutschen Meisterschaften auf dem siebten Platz.

Dieter Ellerbrock gibt sein Amt als Vorsitzender des Stadtsportverbandes nach 26 Jahren an Marc Andre Indefrey ab.

Aus für die gebürtige Hünxerin Linda Dallmann im Viertelfinale der Frauenfußball-WM. Die DFB-Elf scheitert an Schweden.

Juli

Ugur Deniz Aydin wird neuer Trainer bei RWS Lohberg.

Die Dinslakener Nachwuchs-Schwimmerin Evelin Edel holt bei den Deutschen Freiwassermeisterschaften Silber und Gold.

Simon Meinhardt vom TV Voerde löst bei den Rheinischen Einzelmeisterschaften im Trampolinturnen das Ticket zur Deutschen Meisterschaft.

Die Bezirksmeisterschaften im Tennis locken einige Zuschauer auf die Platzanlage von Rot-Weiß Dinslaken. Hendrik Voss wird Zweiter in der U 18. Lazar Jankovic gewinnt die U-8- und die U-9-Altersklasse.

Ben Beekmann wird Deutscher Meister. Der ehemalige Handballer der JSG Hiesfeld/Aldenrade gewinnt mit der B-Jugend der JSG Melsungen/Körle/Guxhagen im Finale gegen Leipzig.

Reiterin Anna Lena Schaaf gewinnt ihren zweiten Junioren-EM-Titel und ist auch mit der deutschen Equipe in Maarsbergen erfolgreich.

Der Dinslakener Jens Werbonat läuft 211,615 Kilometer innerhalb von 24 Stunden und wird damit Vierter beim Burginsellauf in Delmenhorst.

Die Leichtathleten des STV Hünxe räumen bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften ordentlich ab. Heinrich Wolters holt einmal Silber, Friedhelm Unterloh sogar dreimal Gold und zweimal Silber.

Jan Schiffer und Moritz Ludwig gewinnen mit der U-21-Nationalmannschaft den Titel bei der Europameisterschaft. Im Finale besiegt das deutsche Team England mit 5:3 – einer der Torschützen ist Jan Schiffer.

Die Fußballer des SV Spellen sichern sich den Titel bei den Voerder Stadtmeisterschaften.

Die Regionalliga-Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken verpflichten Mirco Krogmann und Marc Pagalies vom Absteiger VfB Homberg.

August

Finn Müller, Stürmer der Bezirksliga-Fußballer der SV 08/29 Friedrichsfeld, erhält für seine 32 Saisontoren die NRZ-Torjägerkanone.

Die Profi-Triathletin Mareen Hufe von den Triminators Voerde gewinnt an einem Wochenende gleich zweimal über die Mitteldistanz.

Die Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade verpflichten kurz vor dem Saisonstart noch den kroatischen Kreisläufer Nedim Pobric.

Die Voerder Volleyballerinnen Lena und Sarah Overländer scheiden im Achtelfinale der Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften aus. Zuvor gelingt den Zwillingen aber ein Sieg gegen die Olympiasiegerin Laura Ludwig mit Partnerin Margareta Kozuch.

September

Mia Florkowski, Liv-Grete Liwowski und Nils Lasse Fuchs vom Kanuclub Friedrichsfeld holen jeweils Bronze bei den Deutschen Kanu-Meisterschaften

Der Hiesfelder Tennisspieler Finn Bischof gewinnt die Verbandsmeisterschaften in der Altersklasse U18.

Der TC Rot-Gold Voerde feiert sein 60-jähriges Bestehen.

Anna Lena Schaaf gelingt auch beim Bundeschampionat in Warendorf der erste Platz. Bei den sechsjährigen Springponys reitet sie mit Chicke Deern zum Sieg.

Die Dinslakener Kobras starten erstmals in drei Wettbewerben. Neben der Regionalliga spielt das Team von Milan Vanek nun auch im Interregio-Cup und im NRW-Cup.

Die Halde in Lohberg wird zum Schauplatz für waghalsige Manöver. Die besten FMX-Fahrer der Welt suchen den „Red Bull Dirt Diggers“-Champion.

Nennungsrekord beim Herbstturnier des Reit-und Fahrvereins Hiesfeld. Bei 34 Prüfungen gab es erstmals 1200 Nennungen.

Nils Watenphul holt sich das Triple bei den Tennis-Stadtmeisterschaften. Er siegt im Einzel, Doppel und im Mixed. Bei den Damen setzt sich Nina Papies, ebenfalls vom TC Rot-Weiß Dinslaken, durch.

Die Leichtathletik-Senioren der StG Hünxe-Bedburg-Duisburg gewinnen die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft in der Altersklasse M60.

Oktober

Spatenstich auf der Bezirkssportanlage des SuS 09 Dinslaken. Feierlich wird die Baustelle an der Gneisenaustraße durch Bürgermeister Michael Heidinger eröffnet. Im zweiten Halbjahr 2020 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Aus bei Wacker Dinslaken für Trainer Benjamin van de Loo. Julien Wans kehrt zurück..

Der Stadtsportverband der Stadt Voerde feiert Jubiläum. Der Sportpreis des Monats wird zum 250. Mal übergeben.

Mareen Hufe von den Triminators Voerde landet beim Ironman auf Hawaii nach 9:30,51 Stunden auf dem 21. Platz.

Thorsten Schramm wirft als Trainer des Fußball-Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken hin. Es übernehmen Julian Schubert, Jens Krönung und Sebastian Pfeiffer.

Der Dinslakener Jens Werbonat beendet den Spartathlon auf dem 38. Platz. Als viertbester Deutscher läuft er die 260 Kilometer in beachtlichen 31:05:17 Stunden.

Der Fußball A-Ligist Yesilyurt Möllen trennt sich von Trainer Muzaffer Erdeger. Özgür Yerden und Bülent Ögüt übernehmen für kurze Zeit, dann folgt Öztürk Yilmaz.

Thorsten Bolz hört überraschend als Trainer der Hiesfelder Hockey-Herren auf, soll dem Verein aber in anderer Funktion erhalten bleiben. Für ihn übernimmt David Saoudi als Spielertrainer.

Die beiden Dinslakenerinnen Melissa Kempmann und Jule Weber gewinnen mit der weiblichen B-Jugend des Club Raffelberg die Deutsche Meisterschaft im Feldhockey.

November

Christian Schwarz verlängert seinen Vertrag als Trainer bei den Fußballern von Glückauf Möllen.

Die Voerder Kampfsportlerin Jasmin Ernst erkämpft sich bei der Deutschen Taekwon-Do-Meisterschaft Gold, Silber und Bronze.

Der Hünxer Wanley Fendrich holt den sechsten Platz bei den Wakeboard-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi und darf sich Hoffnungen auf die World Games 2021 machen.

Dezember

Die Landesliga-Fußballer des TV Jahn Hiesfeld haben sich unter dem neuen Trainer Marcus Behnert neu formiert und sind zu einer Spitzenmannschaft in der Landesliga geworden. Der verdiente Lohn ist die Herbstmeisterschaft und ein Fünf-Punkte-Vorsprung.

Im Vorjahr noch gefeierter Herbstmeister. Im Sommer dann sogar Meister der Regionalliga, stehen die Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken in der Winterpause mit nur drei Punkten auf dem letzten Platz. Eine Klasse tiefer kämpft die HSG Hiesfeld/Aldenrade ebenfalls ums blanke Überleben. Mit vier Punkten sind auch die Mohrhoff-Schützlinge in akuter Gefahr. Die HSG-Frauen sind in der Oberliga Zweiter.

Die Dinslakener Kobras sind für die Pre-Playoffs in der Regionalliga qualifiziert. Der Kanadier Jesse Parker tritt vorzeitig die Heimreise an. Eine Schulterverletzung bringt das Saisonaus für den Publikumsliebling.

Die gebürtigen Dinslakenerinnen Maike Schaunig und Nathalie Kubalski stehen im erweiterten Kader der Hockey-Nationalmannschaft für die Olympischen Spiele in Tokio 2020.