Manchmal ist die Frage, ob das Glas nun halb voll oder halb leer ist, eben doch nicht so einfach zu beantworten. Vor dem Landesliga-Spiel beim SV Wermelskirchen wäre ein Punkt für Marcus Behnerts Geschmack zu wenig gewesen. Nach dem Abpfiff konnte sich der Fußball-Trainer des TV Jahn Hiesfeld mit dem 1:1 (0:0) aber durchaus anfreunden. Und das hatte mehrere Gründe.

Zum einen glich Kevin Krystofiak den 0:1-Rückstand, den sich die „Veilchen“ nach 50 Minuten eingefangen hatten, erst in der 90. Minute aus. Zum anderen zeigte Schiedsrichter Ünal Sögüt in der anschließenden Nachspielzeit nach einem Foul im Hiesfelder Strafraum auf den Elfmeterpunkt und zeigte Danijel Gataric auch noch die rote Karte. Torwart Marian Ograjensek parierte aber den Strafstoß mit einer Glanzparade und rettete das Unentschieden.

Ohne Kreativität und Durchsetzungsvermögen

Insgesamt hatte Behnert am Auftritt seiner Schützlinge vor allem in der Vorwärtsbewegung einiges zu bemängeln. Zwar kontrollierte der Spitzenreiter die erste Halbzeit komplett, „das war richtig gut“, fand der Coach, „wir hatten ungefähr achtzig Prozent Ballbesitz oder sogar mehr“. Den Gastgebern blieb so auch kaum Raum für Konter. Allerdings gingen der Hiesfelder Offensive in Mittelfeld und vorderster Reihe die Faktoren Kreativität und Durchsetzungsvermögen komplett ab, binnen der ersten 45 Minuten kreierten die Gäste keine einzige klare Chance – und daher war das torlose Remis zur Pause folgerichtig.

Wie aus heiterem Himmel traf die Gäste dann der Nackenschlag: Einen lang geschlagenen Ball wehrte die Abwehr des TV Jahn noch ab, doch dann hielt Ali Eren Eryürük aus der Distanz einfach mal drauf und konnte Sekunden später über das 1:0 jubeln. Keeper Ograjensek sah beim Führungstreffer des SVW nicht gut aus.

Falkenreck brachte Leben in den Angriff

Mit dem 1:0 im Rücken verstärkte Wermelskirchen, das im Abstiegskampf eine Überraschung witterte, sein Bollwerk vor dem eigenen Tor, während Hiesfelder Aktionen zunehmend hektischer wurden. Mit Tim Falkenrecks Einwechslung für Gino Mastrolonardo kam immerhin mehr Leben in den Angriff, der Youngster selbst und Kapitän Kevin Krystofiak verpassten aber zunächst gute Gelegenheiten zum Ausgleich. Glück hatte die Behnert-Elf jedoch bei einem Konter der Gastgeber, dass der Ball an die Torlatte ging.

In der Schlussphase überschlugen sich schließlich die Ereignisse: Kevin Krystofiak gelang mit einem satten Schuss aus 16 Metern das 1:1 (90.), danach scheiterte Falkenreck mit einem Kopfball an Wermelskirchens Torwart Jens Lassak und auf der anderen Seite konnte sich Ograjensek als Elfmeterheld beweisen. „Wir haben uns durch Willenskraft den Punkt erkämpft“, hob Marcus Behnert den positiven Aspekt aus dem unerwarteten Punktverlust hervor, „aber Mittelfeld und Sturm haben nicht ansatzweise die normale Form erreicht, und dann muss man mit so einem Unentschieden auch mal zufrieden sein.“

Der Hiesfelder Vorsprung an der Tabellenspitze beträgt nun nur noch drei Punkte auf den FSV Duisburg, der als einziges Team aus den Top Vier der Liga sein Spiel am Samstag gegen den VfB Solingen mit 4:2 gewann. Der Tabellendritte SC Düsseldorf-West kam zu Hause gegen den Abstiegskandidaten VfB Speldorf nicht über ein 2:2 hinaus und der Rather SV verlor im Derby beim MSV Düsseldorf mit 1:4.