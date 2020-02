Der MTV Dinslaken hält dem Druck gegen den TV Aldekerk stand

Als wäre die Begegnung in der Handball-Regionalliga zwischen dem MTV Rheinwacht und dem TV Aldekerk nicht schon spannend genug gewesen, da versagte knapp vier Minuten vor dem Ende auch noch die Anzeigetafel in der Douvermannhalle ihren Dienst. Die daraus resultierende Ungewissheit über die verbleibende Spielzeit sorgte bei den Zuschauern für zusätzlichen Nervenkitzel – und bei den Akteuren beider Teams für Verwirrung. Weil sie bereits den Abpfiff fürchteten, schlossen die Gäste ihren letzten Angriff recht überhastet ab. Die Dinslakener feierten schon, obwohl noch zwölf Sekunden zu spielen waren. Der zu frühe Jubel sollte sich aber nicht mehr rächen. Nach der letzten Auszeit von Coach Harald Jakobs gaben die Hausherren den Ball nicht mehr her und fuhren so einen 32:31 (15:14)-Erfolg ein.

Starke Anfangsphase

„Das war heute enorm wichtig, dass wir die Punkte hierbehalten haben. Die Jungs sind mit dem Druck über weite Strecken sehr gut umgegangen“, atmete Jakobs hinterher kräftig durch. Der Druck auf die abstiegsbedrohten Dinslakener war durch die Ergebnisse des Vortages noch einmal erhöht worden, denn die Konkurrenz im Keller hatte durchweg gepunktet. Durch den Sieg über Aldekerk hat Rheinwacht nun sogar dank des besseren Torverhältnisses erstmals wieder die Abstiegsränge verlassen. Am Ende entscheidet bei Punktgleichheit zwar der direkte Vergleich, den hat der MTV gegen Schlusslicht Köln aber schon gewonnen. Nach dem 32:26-Hinspielerfolg sieht es in dieser Wertung auch gegen den 13. aus Remscheid gut aus.

Gegen Aldekerk erwischte der Gastgeber einen richtig guten Start, führte nach acht Minuten mit 5:1, brachte den Gegner in der Folge aber durch einige unnötige Fehler in die Partie. Dinslaken fing sich wieder, verspielte jedoch auch eine 15:10-Führung (25.) bis zum Wechsel wieder leichtfertig. Anstatt weiter auf die bis dato ziemlich erfolgreich gespielten Konzeptionen zu vertrauen, ging der MTV zu sehr ins Risiko und wurde dafür bestraft.

Gleich nach der Pause ging Aldekerk sogar mehrmals in Führung, doch die Dinslakener behielten die Nerven und schlugen wieder zurück. Im Rückraum setzten neben Max Reede auch Marc Tomke und der spät eingewechselte Nils Kruse wichtige Akzente. Dazu zeigte sich Steffen Hahn auf Rechtsaußen in dieser Phase sehr treffsicher.

Kruse trifft zum 30:27

In der Deckung hatte Rheinwacht – gerade gegen die druckvolle zweite Welle der Gäste – nun aber auch große Probleme. Das war der eine Grund dafür, dass es so lange spannend blieb. Der andere war die Chancenverwertung nach dem von Kruse erzielten 30:27 (52.). Auch Hahn ließ jetzt zwei gute Möglichkeiten aus. Aldekerk war schnell wieder dran, mit großer Unterstützung der eigenen Anhänger verteidigte Dinslaken den knappen Vorsprung aber bis zum Schluss. „Die Fans sind immer da, wenn wir sie brauchen“, freute sich auch Jakobs über den großen Zuspruch von den Rängen.

Sonntag in Essen

Drei der letzten fünf Begegnungen hat der Meister der Vorsaison nun für sich entschieden und bleibt im Kampf um den Klassenerhalt damit weiter im Rennen. Mehr allerdings auch nicht. Um den Abstieg tatsächlich zu vermeiden, müssen auch in den kommenden Wochen noch reichlich Punkte her. Am kommenden Sonntag (17 Uhr) gastiert der MTV Rheinwacht beim Tabellenachten Tusem Essen II.

MTV: Ahlendorf, Köller; Gorris (7/3), Hahn (9/3), Tomke (4), Backhaus (1), Höffner (1), Ahls, Enders (2), Pagalies (1), Reede (6), Kruse (1).