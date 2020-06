100 Jahre SV Spellen Der SV Spellen ist fest verwurzelt in der Dorfgemeinschaft

Voerde. Der SV Spellen hat in seinem 100-jährigen Bestehen auch jenseits des Platzes und der sportlichen Aktivitäten das gesellschaftliche Leben geprägt.

Seit nunmehr 100 Jahren bietet der SV Spellen den Rahmen der sportlichen Freizeitbeschäftigungen für Jung und Alt. Die inzwischen weiter ausgebaute Sportanlage am Groelberg ist aus dem Dorfleben nicht mehr wegzudenken. Als größter Verein in Spellen haben die Mitglieder auch jenseits des Platzes und der sportlichen Aktivitäten das gesellschaftliche Leben im Dorf geprägt und bereichert.

Seit längerer Zeit wurde bereits Anfang der 1980-er Jahre nach neuen Wegen gesucht, neben den Mitgliederbeiträgen und den öffentlichen Zuschüssen weitere finanzielle Quellen in Kooperation mit der regionalen Geschäftswelt zu erschließen.

Fördererkreis besteht seit 1981

Nach umfangreichen Beratungen im Vereinsvorstand wurde auf Initiative einiger Vorstandsmitglieder und Vertretern aus der Spellener Bevölkerung am 14. Oktober 1981 der Fördererkreis des SV Spellen gegründet, dessen Vorsitz zunächst Manfred Ridderskamp übernahm. Es sollte ein Erfolgsmodell werden, das sich über die folgenden Jahrzehnte bis ins Jubiläumsjahr 2020 zu einer festen Institution etablierte. Im Jahre 1993 übernahm Bernd Hendricks bis zum Jahre 2017 den Vorsitz, den danach bis heute Manfred Splinther inne hat.

Neben der Unterstützung bei der Beschaffung notwendiger Sportgeräte oder Fahrzeuge hat sich der Förderkreis mit seinen inzwischen rund 70 Mitgliedern die Förderung der Jugend zur Aufgabe gemacht. Neben Privatpersonen sind es insbesondere die regionalen Geschäftsleute, die mit ihrem Engagement nun schon über fast 40 Jahre einen wichtigen Beitrag leisten.

Als Mitglied der Bürgerinteressengemeinschaft in Spellen findet man den SV Spellen bei allen Aktivitäten im Dorf vertreten. Ob bei der Eröffnung der Spellener Kirmes, beim weihnachtlichen Sternenmarkt oder den vielfältigen anderen Ereignissen im Rheindorf, der Sportverein ist ein fester Bestandteil. Viele der mehr als 2000 Mitglieder sind auch in den anderen Vereinen im Dorf engagiert, und so ist ein erfolgreiches Miteinander aller Mitglieder der BIG nicht verwunderlich.

Über ein Drittel Kinder und Jugendliche

Die Förderung des Nachwuchses stand beim SV Spellen von je her im Vordergrund. Im Bereich des Fußballs fanden viele Eigengewächse den Weg in die erste Fußball-Mannschaft. Heute sind 35 Prozent der Mitglieder Kinder und Jugendliche. Besonders engagiert sich neben dem Fußball der Bereich Kinder- und Jugendturnen. Die Nachfrage nach Angeboten insbesondere für Eltern-Kind-Aktivitäten steigt ständig.

So hat der SV Spellen gemeinsam mit dem ökumenischen Familienzentrum Spellen, dem der katholische und evangelische Kindergarten als Partner angehören, eine Kooperation gestartet und hält vielfältige Angebote im Bereich der Gesundheits- und Bewegungsförderung vom Säuglings- bis zum Kindergartenalter unter Beteiligung der Eltern bereit. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Erleben von Bewegung, Spiel und Spaß.

Engagement in der Schule

Für ihr Engagement wurde die Kinder- und Jugendturnabteilung des SV Spellen im vergangenen Jahr mit dem Sportjugendförderpreis der Sparkasse ausgezeichnet. Das Engagement des Sportvereins setzt sich auch in der Schule fort. Die Ausrichtung von Sportfesten, der jährliche Martinszug oder die Abnahme des Sportabzeichens sind nur einige Beispiele.

