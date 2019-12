Die Defensive ist in Möllen der Schlüssel zum Erfolg

Damit hätte vor der Saison wohl niemand gerechnet. Die Fußballer von Glückauf Möllen überwintern auf dem zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga A und haben durch ein Nachholspiel sogar noch die Möglichkeit, auf einen Zähler zum Spitzenreiter zu verkürzen.

Eben jener Spitzenreiter SV Genc Osman II, war es auch, der den Möllenern ihre bisher einzige Niederlage zugefügt hat. Mit 0:4 verlor die Mannschaft von Trainer Christian Schwarz in Duisburg und kassierte in diesem Spiel auch ausnahmsweise viele Gegentore. In der gesamten Hinrunde kommt Glückauf gerade einmal auf neun Gegentreffer – Spitzenwert in der Liga.

In der Offensive lief es bei den Möllenern ebenfalls ordentlich. In 14 Spielen gelangen ganze 50 Treffer und das, obwohl der Torjäger der vergangenen Jahre fehlte. Tobias Tönges hält sich derzeit studienbedingt in Spanien auf und hat bei Glückauf eine große Lücke hinterlassen.

Die Verantwortlichen wussten diese aber schnell zu schließen. Besonders Pierre Grzeskowiak und Hamza Demir sorgen für reichlich Wirbel vor dem gegenerischen Tor und kommen zusammen auf 22 Torbeteiligungen.

Dass es so gut für Glückauf laufen würde, konnte an der Rahmstraße niemand planen. Dementsprechend positiv fällt auch das Fazit von Kevin Kapteina, dem Sportlichen Leiter, aus: „Wir haben schon gedacht, dass der Wegfall von Tobias Tönges, dazu die Sperren und die Verletzungen uns weiter zurückwerfen würden. Aber die Mannschaft hat das sehr gut gemacht und sich so eine ordentliche Ausgangsposition für die Rückrunde geschaffen. Wir haben noch alles in der Hand.“

Gespräch mit Tobias Tönges geplant

Mit „alles“ meint Kapteina natürlich die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga. Schließlich zählt Glückauf Jahr für Jahr zur Spitzengruppe in der Kreisliga A. Zuletzt in der Bezirksliga war Glückauf im Jahr 2015, und dort sollen die Möllener auch bald wieder um Punkte kämpfen, wenn es nach Kapteina geht.

In der Winterpause wird bei Glückauf dann auch nicht geschlafen. Die Verantwortlichen arbeiten akribisch an der Verpflichtung potenzieller Neuzugänge und an der Rückkehr von Tobias Tönges, wie Kapteina verrät: „Wir wollen uns zwischen den Feiertagen gerne mit Tobias zusammensetzen und darüber sprechen, ob und wann er zurückkommt.“ Der Angreifer würde den Möllener Kader mit Sicherheit weiter aufwerten, aber auch in anderen Mannschaftsteilen sind Neuverpflichtungen möglich

Kapteina ärgern unnötige Platzverweise

Nach der erfolgreichen Hinserie ist es auch für Kapteina an der Zeit, ein Fazit zu ziehen. Auf die Frage, womit er besonders zufrieden ist und wo er noch Baustellen sieht, antwortet der Sportliche Leiter ohne zu zögern: „Die Defensive ist bei uns wirklich super. Da zählt für mich aber nicht nur die Abwehr, sondern die Arbeit der gesamten Mannschaft gegen den Ball. Vermeiden sollten wir hingegen die unnötigen Karten, speziell die Platzverweise. Auch wenn es nur zwei waren, können wir uns das bei der dünnen Personaldecke eigentlich nicht erlauben.“

Nach dem Jahreswechsel treten die Kicker von Glückauf am 4. Januar bei den Hallen-Stadtmeisterschaften in Voerde an. Testspiele sind für den 19. Januar in Mündelheim und für den 26. Januar bei der DJK Vierlinden geplant. Bevor es dann am 9. Februar wieder in der Meisterschaft weitergeht wollen die Möllener ein weiteres Mal testen, haben aber noch keinen Gegner gefunden.