Dinslaken. In der Handball-Landesliga musste sich die Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken der Reserve des VfB Homberg geschlagen geben.

In der Handball-Landesliga musste sich die Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken der Reserve des VfB Homberg geschlagen geben. Mit 28:32 (17:16) verlor die Mannschaft von Trainer Jörg Schwarz beim Tabellenzweiten, nachdem die Begegnung über weite Strecken ausgeglichen verlief.

Der MTV, der noch in der letzten Woche überraschend deutlich gegen den Tabellenführer DJK Styrum gewonnen hatte, begann mit leichten Startschwierigkeiten und lag bereits nach vier Minuten mit drei Toren zurück. Doch mit einem Hattrick zum Auftakt konnte Kreisläufer Marvin Nahlmann zunächst Schlimmeres verhindern und verkürzte auf 3:5, ehe Niklas de Lede und Yannick Pieper zum frühen Ausgleich trafen.

Daraufhin entwickelte sich die Partie zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem die Gäste in der Abwehr nicht den nötigen Zugriff bekamen. Dennoch ging der MTV nach einer torreichen ersten Hälfte mit einer knappen Führung in die Pause.

Der zweite Durchgang setzte da an, wo der Erste endete. Beide Mannschaften rannten an, fanden in der Defensive jedoch nicht zu ihrer gewohnten Form. Nach knapp 45 Spielminuten, beim Stand von 24:22 aus Dinslakener Sicht, schlichen sich dann mehr und mehr Fehler im Spielaufbau ein, welche die Hausherren eiskalt ausnutzten und die Partie innerhalb weniger Minuten zu ihren Gunsten drehen konnten.

Den Knackpunkt sah Coach Schwarz nach der Partie in der Defensive: „Wir haben in der Abwehr keinen Zugriff bekommen, konnten dadurch kaum Tempogegenstöße laufen und haben nicht zu unserem Spiel gefunden. Am Ende spielte Homberg es dann ein bisschen souveräner, machte die vier Tore mehr und gewann dadurch im Großen und Ganzen auch verdient.“

Als Tabellensechster gilt es nun, in der nächsten Woche gegen den TV Borken mit einem Sieg in die Weihnachtspause zu gehen.

MTV II: Sprehn, Enders (1), N. de Lede (3), Czeslik (4), Grasbon (2), Frank, Hetzel (8), Pieper (3), Rheinhardt, Nahlmann (4), Käfer, Hesselmann, F. de Lede (3).

Vor dem 28:33 (13:16) gegen den TV Vorst II hatte Trainer Jörg Schnier seine Schützlinge der zweiten Mannschaft der HSG Hiesfeld/Aldenrade vor dem „magischen Dreieck“ der Gäste gewarnt. Nach dem Schlusspfiff musste er konstatieren, dass die früheren Oberliga-Spieler Andreas Bröxkes, Pascal Mertens und Thorsten Zimmermann maßgeblichen Anteil am Vorster Erfolg hatten.

Neben der schwachen Abwehrleistung haderte Schnier vor allem mit der Chancenverwertung: „Wir müssen schnellstmöglich lernen, cleverer zu agieren, beim Torabschluss cool zu bleiben und die Bälle nicht überhastet wegzuwerfen.“ Nach dem 13:18 (32.) kämpften sich die Hausherren, die erstmals ohne die zur HSG Wesel abgewanderten Daniel Hojan und Jonas Kulinski antraten, wieder auf 24:25 (50.) heran. Mit einem 6:0-Lauf machte Vorst dann aber alles klar.

Am Samstag (18 Uhr) muss die HSG im Kellerduell beim Schlusslicht SV Schermbeck antreten.

HSG II: Metzner (7/2), Cedric Schnier (6/2), Höhne (4), Fischer, Jüngling, Jesper Schnier, Wefers (je 2), Kilb, Knoblauch, Roskosch.

Punkte im Kampf gegen den Abstieg

Deutlich erfreulicher lief es für die „Dritte“ des MTV Rheinwacht Dinslaken. Beim ATV Biesel gewann der Tabellenvorletzte überraschend mit 31:25 (16:11) und fuhr damit den zweiten Sieg ein. Schon früh setzte sich die Mannschaft von Trainer Martin Terwiel ab und konnte die Führung bis zur Halbzeit auf fünf Tore ausbauen.

Zwar konnten die Gastgeber zu Beginn des zweiten Durchgangs zunächst auf 20:19 verkürzen, doch der MTV III überstand die schwache Phase, stellte innerhalb von vier Minuten auf 24:19 und ließ in der Schlussphase nichts mehr anbrennen. Damit sichert sich die Drittvertretung des MTV zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Am kommenden Wochenende wartet mit dem Tabellenersten Hülser Sportverein ein echter Brocken auf Coach Terwiel und Co.

MTV III: J. Terwiel, Walter (2), L. Kemmerling (2), Witt (4), Horstmann (2), Petzinna (6), M.Kemmerling (3), L. Terwiel (7), Sojat (1), Kiehn (4).