Die Dinslakener Kobras arbeiten weiter am Parker-Ersatz

Strammes Programm nach den Feiertagen: Die Dinslakener Kobras müssen am Wochenende sowohl in der Eishockey-Regionalliga als auch im Interregio-Cup ran. Zunächst geht es am Freitag um 20 Uhr zum Neusser EV. Keine 24 Stunden später (18.45 Uhr) treten die Schützlinge von Trainer Milan Vanek bei den Luik Bulldogs in Lüttich an.

Vor Weihnachten wurde Jesse Parker emotional in der Dinslakener Eishalle verabschiedet. Der verletzte Angreifer hat eine große Lücke hinterlassen, die die Mannschaft aberbeim 7:0 über Ratingen gleich gut zu schließen wusste. Für den Kanadier rückte Leon Taraschewski in die Reihe mit Philipp Heffler und Stefan Dreyer und machte seine Sache gleich sehr ordentlich.

Die Personalsorgen gehören in der Schlangengrube nun endlich der Vergangenheit an und wieviel in der Mannschaft steckt, stellte sie gleich unter Beweis. Vier Tage später geht es für die Giftschlangen zum Schlusslicht der Liga nach Neuss. Auch wenn die Gastgeber bisher erst zwei magere Zähler gesammelt haben, warnt Vanek: „Gegen Neuss sind die Spiele immer sehr eng. Ich erwarte ein zerfahrenes Spiel, und mit Ken Passmann haben die wirklich einen überragenden Goalie. Dennoch sind die drei Punkte für uns Pflicht.“ Mit einem Sieg in Neuss würden die Kobras den fünften Platz weiter festigen und haben eventuell die Möglichkeit, sogar noch näher an die Bären aus Neuwied heranzurücken.

Revaj wird weiter getestet

Im Interregio-Cup sieht es bei den Kobras, zumindest tabellarisch, nicht so prickelnd aus. Mit zwei Punkten aus drei Spielen stehen die Giftschlangen derzeit an letzter Stelle im Tableau. Der Gastgeber aus Lüttich konnte bisher aber auch nicht glänzen. Mit einem Zähler mehr aus vier Spielen belegen die Belgier den elften Platz. In Lüttich ist also ein Kellerduell angesagt.

Während Jesse Parker längst den Heimweg angetreten hat, dreht sich in Dinslaken das Personalkarussell weiter. Der Sportliche Leiter Thomas Esser und Trainer Milan Vanek sind auf der Suche nach einem Ersatz und befinden sich auch bereits in Gesprächen mit einem möglichen Kandidaten. Außerdem testen die Dinslakener weiter den Angreifer Jakub Revaj, der zusätzlich noch verpflichtet werden soll. Der 23-Jährige stand bereits gegen die Ice Aliens im Aufgebot und wird auch an diesem Doppelspieltag wieder das Trikot der Kobras tragen. Wie es dann mit ihm weitergeht entscheiden Vanek und Esser in der kommenden Woche. „Wir schauen mal“, erklärt der Übungsleiter, „wie Jakub sich jetzt in den beiden Spielen macht und wägen dann ab.“

Neben Revaj gibt es aber auch wieder Verstärkung von den Jungfüchsen. Die Duisburger U20 stellt drei Spieler ab, die an diesem Wochenende bei den Dinslakenern Eiszeit sammeln sollen.