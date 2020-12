Die Nachwuchstrainer sehnen den Neustart herbei

Dinslaken/Voerde/Hünxe Wie kommen die jungen Sportler mit dem Lockdown zurecht? Was bieten Vereine an? Die NRZ hat sich bei verschiedenen Sportarten umgehört.

Die Corona-Pandemie hat uns bereits fast das ganze Jahr fest im Griff und natürlich auch vor dem Sport nicht Halt gemacht. In den meisten Bereichen herrscht Stillstand und die Verantwortlichen versuchen, sich über Wasser zu halten. Die NRZ hat mit einigen Jugendtrainern aus verschiedenen Sportarten darüber gesprochen, wie sie mit der Situation umgehen.

Übungen per Whatsapp an die Eltern

„Ich trainiere drei-bis vierjährige Kinder, da kann man natürlich mit Videokonferenzen wenig anfangen. Ich habe den Eltern per Whatsapp Übungen geschickt, die die Kinder zu Hause machen können. Zu jedem Adventswochenende haben sie einen Teil einer Geschichte zugesandt bekommen und zu Weihnachten gibt es ein kleines Geschenk per Post“, berichtet Annette Hoffmann, die beim TV Jahn Hiesfeld die Hockey-Minis trainiert.

„Die Kinder finden es sehr schade, dass sie nicht zum Training kommen können. Auf Dauer wird es für sie zu Hause auch langweilig. Ich denke, wenn es wieder losgeht, müssen wir erstmal wieder kontaktlose Trainingsmöglichkeiten finden, aber das haben wir letztes Mal auch schon gemacht und die Kinder haben das super umgesetzt. Ich denke, dass es auch für die Eltern aktuell nicht einfach ist und die sich auch freuen, wenn wieder Normalität einkehrt“, erklärt Hoffmann.

Nach dem Lockdown niedergeschlagen

„Wir haben aktuell ganz wenig Kontakt. Wir haben zu Nikolaus etwas gemacht, aber ansonsten halten wir die Mannschaft und die Eltern nur auf dem Laufenden“, sagt Sven Brügger, Trainer der weiblichen C-Jugend und Mädchenwart bei den Handballerinnen der SV 08/29 Friedrichsfeld. „Wir wollten ursprünglich Oberliga-Qualifikation spielen, sind dann in der Kreisliga ganz gut in die Saison gestartet und alle waren motiviert, aber als der Lockdown verkündet wurde, war die Mannschaft niedergeschlagen“, so Brügger.

Brügger hofft auf die Halle im Sommer

„Das Problem ist, gerade die jungen Leute wieder einzufangen. Umso länger es dauert, umso schwieriger wird es. Bisher hatten wir allerdings keine Abmeldungen“, sagt der Coach. „Ich hoffe, dass wir im Sommer die Hallen nutzen können, aber glaube nicht so recht daran. Die Saison ist auf jeden Fall durch. Ich hoffe, dass wir, wenn es wieder weitergeht, Oberliga-Quali spielen können. Mit drei Mannschaften in der Kreisliga ist es witzlos. Ärgerlich ist es besonders für unsere zwei Mädels, die aus Wesel gekommen sind, aber die Pandemie umfasst ja alle Vereine“, meint Brügger.

Bushido Dinslaken mit Judo-Safari

Der Kampfsportverein Bushido Dinslaken hat Ende November eine Judo-Safari für Kinder bis zehn Jahren sowie einen Judo-Pentathlon für Kinder und Jugendliche von elf bis 16 Jahren ausgerichtet. Dabei konnten die Teilnehmer zu Hause verschiedene Übungen machen und ihre Ergebnisse online durchgeben. „Da waren insgesamt etwa 30 Teilnehmer dabei, fast wie im normalen Trainingsbetrieb, war also eine gelungene Aktion“, zog Andi Eckert, der erste Vorsitzende des Vereins, ein positives Fazit.

Darüber hinaus haben einige Übungsleiter Videos für ihre Schützlinge erstellt, damit diese sich fit halten können. „Viele waren traurig, als der Lockdown verkündet wurde, insbesondere die, die gerne Judo machen. Ich denke aber, dass wir erst nach den Osterferien wieder trainieren können“, sagt Eckert, der generell langsam an die Sache herangehen möchte, auch weil der Landessportbund Turniere und andere Sportveranstaltungen frühestens ab Mai/Juni in Aussicht gestellt habe.

Volmer: "Nicht nur vor der Playstation hocken

„Online haben wir als Verein nichts angeboten, vielleicht hat der ein oder andere Trainer separat etwas gemacht. Wir halten die Leute auf dem Laufenden“, sagt Michael Volmer, Fußball-Jugendleiter beim STV Hünxe. „Die Eltern wollen natürlich auch, dass ihre Kinder wieder an die Luft können und nicht nur vor der Playstation hocken. Ich hoffe, dass wir zumindest die Hinrunde zu Ende spielen können und die nächste Saison dann wieder normal starten. Bei unserer ersten Mannschaft läuft es sehr gut. Bei den Junioren kann man eigentlich noch keine Aussage treffen, weil sie sehr wenige Spiele gemacht haben. Ich fürchte, dass wir vor März auch nicht wieder auf den Platz können“, meint Volmer.