Keine zwei Wochen ist es her, da freuten sich die Voerder Zwillinge Lena und Sarah Overländer über den Gewinn der Deutschen Snow-Volleyball-Meisterschaft im bayrischen Oberstaufen. Für Lena war es beim dritten Start bereits der dritte Titel. Schwester Sarah war bei ihrer zweiten Teilnahme ebenfalls zum zweiten Mal erfolgreich. Nach dem Erfolg kamen in den vergangen Tagen dann aber nur noch schlechte Nachrichten auf das Geschwisterpaar zu.

Bayer Leverkusens Saison war frühzeitig vorbei

Am 12. März gab die Volleyball-Bundesliga (VBL) bekannt, dass der Spielbetrieb in der 2. Bundesliga mit sofortiger Wirkung eingestellt wird. Damit war auch die Saison für die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen vorbei. Beide sind Teil der Werkssechs und mussten die Saison damit vorzeitig beenden. Auch der Trainingsbetrieb wurde aufgrund des Coronavirus gestoppt. Als wäre das nicht genug, sagte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) nur fünf Tage später die Techniker Beach Tour 2020 ab, da eine verlässliche Planung derzeit nicht möglich ist.

Die Snow-DM in Oberstaufen war der vorerst letzte Wettbewerb für die Voerder Zwillinge. Foto: Foto: Ursula Overländer

„Das kam jetzt”, erzählt Lena Overländer, „alles Schritt für Schritt. Die Absage der Beach-Tour hat uns im Zuge der aktuellen Geschehnisse eigentlich schon gar nicht mehr gewundert. Dennoch wurde natürlich unsere gesamte Sommerplanung über den Haufen geworfen.” Hallensaison abgesagt, Beach-Tour abgesagt, aber immerhin bei den Snow-Volleyball-Meisterschaften schon den ersten Titel des Jahres gewonnen. Welchen Stellenwert hat die Trendsportart eigentlich für das Duo? „Snow-Volleyball ist eine sehr coole Erfahrung, weil es auch eine komplett neue Sportart ist. Allerdings gibt es da noch keine richtige Tour wie in anderen Ländern, sondern nur das eine Event. Die Sportart hat auf jeden Fall nicht den Stellenwert, dass wir jetzt sagen würden, wir machen das nur noch. Aber wir geben auch dort immer unser Bestes und versuchen erfolgreich zu sein”, sagt Lena Overländer.

Der Deutsche Volleyball-Verband verkündete im gleichen Atemzug mit der Absage für die Beach-Tour auch, dass die Deutsche Meisterschaft im Beachvolleyball stattfinden soll. Das Event am Timmendorfer Strand ist überaus beliebt und bleibt auch in diesem Jahr das große Ziel für die Zwillinge. In den vergangenen beiden Jahren schaffte das Duo bereits die Qualifikation und beendete das Turnier jeweils auf dem neunten Platz. Dabei gelang unter anderem ein Sieg gegen die amtierende Olympiasiegerin Laura Ludwig. Durch den Ausfall der Beach-Tour sind die Qualifikationskriterien allerdings noch nicht geklärt.

Lena und Sarah Overländer wollen unbedingt wieder zur DM. Foto: foto: Ursula Overländer

„Wir haben uns natürlich sehr auf die Beach-Tour gefreut, wollten an die guten Leistungen der Vorsaison anknüpfen und natürlich auch wieder an der DM teilnehmen“, berichtet Lena Overländer, die gleich einen Vorschlag hat, wie der Verband die Qualifikation regeln könnte: „Es werden aller Voraussicht nach trotzdem Turnier der Kategorie 1 seitens der Landesverbände stattfinden. Vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit.”

Im Park ohne Netz gespielt

Fest steht: die Zwillinge versuchen das Beste aus der aktuellen Situation zu machen und bleiben weiter fleißig. „Wir gehen”, berichtet Lena aus ihrem derzeitigen Trainingsalltag, „bei dem schönen Wetter natürlich laufen und machen unterschiedliche Übungen im Garten. Gestern waren Sarah und ich noch mit dem Volleyball im Park und haben da zu zweit ohne Netz gespielt.”

Bestimmt nicht die optimalen Bedingungen, aber dennoch eine für die derzeitigen Verhältnisse gute Lösung. Bitter ist die Situation dennoch, weil die beiden bis vor kurzem in einer intensiven Athletikphase waren und mehrmals wöchentlich neben dem eigentlichen Training noch im Fitnesstudio geschuftet haben. Sportstätten sämtlicher Art sind derzeit aber bekanntlich gesperrt.

Kreativität ist also gefragt. Lena gibt sich im Bezug auf die anstehende Saison ehrgeizig: „Wir können ja nichts machen, außer abzuwarten. Deshalb ziehen wir unser Programm so lange wie möglich durch und legen dann wieder richtig los, sobald die Sporteinrichtungen öffnen.”