Die Sanierung am Fischerbusch soll im Frühjahr beginnen

Dinslaken Im Dinslakener Rathaus hat bereits ein Treffen mit den Vereinsverantwortlichen von RWS und VfB Lohberg stattgefunden. Wünsche geäußert.

Die Arbeiten beim SuS 09 Dinslaken sind so gut wie abgeschlossen. Nun steht das nächste große Sanierungsprojekt der Stadt Dinslaken in den Startlöchern. Die Planungen für die neue Bezirkssportanlage am Fischerbusch laufen auf Hochtouren. Auch mit den beiden beteiligten Vereinen VfB Lohberg und RWS Lohberg haben sich die Verantwortlichen der Stadt bereits zusammengesetzt. Vor vier Wochen fand ein Treffen im Rathaus statt. Dort konnten die Vereinsverantwortlichen auch Wünsche äußern. "Wir möchten", erklärt Ali Acabuga, Vorsitzender bei RWS Lohberg, "eine große Kabine für die Senioren und eine große Kabine für die Jugend. Wie bei den Profis. Das sorgt schon für eine ganz andere Atmosphäre." Über solche Feinheiten erhofft sich der Klub in Zukunft auch einen Mitgliederzuwachs.

Abrissarbeiten ab März oder April

Die anhaltende Pandemie hat die ursprünglichen Pläne, schon zu Beginn des Jahres mit den Abrissarbeiten anzufangen, zwar verhindert, die Clubs sind sich aber sicher, dass es ab März oder spätestens im April dann losgehen kann.

Die große Frage: Wohin weichen RWS und der VfB mit ihrem Trainings- und Spielbetrieb zur Zeit der Sanierung dann aus? Eine spruchreife Lösung gäbe es derzeit noch nicht, versichert Acabuga. Gespräche hat es mit umliegenden Vereinen aber schon gegeben. "Die finale Lösung steht noch aus", so der RWS-Chef.

Mögliche Ausweichstätten beim SuS 09 und in Oberlohberg

Nach Fertigstellung der Platzanlage an der Voerder Straße ist der SuS 09 ein heißer Kandidat, um den Vereinen mit Kapazitäten auszuhelfen. Schließlich haben die 09er auch einige Zeit auf der Lohberger Asche verbracht. Zuversicht heißt das Stichwort bei Acabuga: "Irgendwie bekommen wir das schon hin." Möglich wäre natürlich auch eine Zusammenarbeit mit der SGPO Oberlohberg, alleine wegen der Nähe zum Fischerbusch, aber auch aufgrund der etwas geringeren Auslastung der Anlage an der Gärtnerstraße.