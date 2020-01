Dinslaken. Der Trend zeigt bei den Dinslakener Kobras zum rechten Zeitpunkt in der Saison nach oben. In der Eishockey-Regionalliga gewannen sie in Hamm.

Dinslaken Kobras bestätigen in Hamm ihren positiven Trend

Der Trend zeigt bei den Dinslakener Kobras zum rechten Zeitpunkt in der Saison nach oben. In der Schlussphase der Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga bewiesen die Giftschlangen eine gute Form und gewannen am letzten Spieltag auch mit 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) bei den favorisierten Hammer Eisbären.

Schon beim vergangenen Aufeinandertreffen hatten die Schützlinge von Milan Vanek beim 8:3 die Nase vorn. Damals wurde die Niederlage auf Seiten der Eisbären mit Schussglück und ähnlichem umschrieben. Solche Töne gab es am Freitagabend aber nicht, denn die Dinslakener siegten erneut und verdient. „Die Jungs“, verriet Dinslakens Trainer Milan Vanek, „waren schon vor dem Spiel heiß. Die wollten denen genau zeigen, dass das eben kein Glück war.“

Gesagt getan. Die Gäste begannen durchweg engagiert und gingen sogar in Unterzahl durch einen Treffer von Martin Benes mit 1:0 in Führung (12.). Die Antwort der Eisbären ließ nicht lange auf sich warten. Gut zwei Minuten später gelang Kevin Thau der Ausgleich (14.), ehe Kevin Orendorz kurz vor Ende des ersten Spielabschnitts die Führung für die Gastgeber besorgte (18.).

Taktische Umstellungen

In der Pause nahm Vanek kleinere taktische Umstellungen vor, die auch gleich fruchteten. Zunächst besorgte Kristof Kelsch den Ausgleich (26.) nach Zuspiel von Leon Taraschewski. Die Gäste machten weiter Druck und gingen durch Philipp Heffler auch wieder in Front (33.). Neben Heffler wussten auch die Neuzugänge Dmitrii Kuznetsov und Sven Schiefner zu überzeugen. Die Giftschlangen gingen engagiert in die Zweikämpfe, die Strafminuten hielten sich aber dennoch in Grenzen.

Im Schlussdrittel untermalten die Dinslakener ihre gute Leistung und konnten unmittelbar vor dem Schlusspfiff durch Kuznetsov auch noch auf 4:2 (60.) erhöhen. Milan Vanek war mit der gezeigten Leistung mehr als zufrieden: „Die Mannschaft hat wieder 120 Prozent gegeben und verdient gewonnen.“ Nach der Freude folgte bei Vanek aber gleich der Fokus auf die anstehenden Pre-Playoffs in der kommenden Woche. Den Sieg in Hamm wollte der Coach dementsprechend auch nicht überbewerten: „Ich bin stolz auf die Leistung der Jungs, aber es ist noch nicht der Freitag, an dem es dann richtig zählt. Die drei Punkte in Hamm waren gut, nächsten Freitag wären sie mir noch lieber. Außerdem hat Hamm auch ein paar Spieler geschont, deshalb bleiben wir auf dem Boden.“ Geschont hat Vanek mit Moritz Hofschen, Jerome Baum, Dennis Appelhans und Lucas Eckardt im übrigen auch gleich vier Akteure. Ein Sonderlob gab es für den wiedergenesenen Pascal Behlau: „Er hat unserem Spiel schon wieder sehr viel Stabilität verliehen.“

Strafminuten: Dinslaken 10, Hamm 6.