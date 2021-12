Dinslaken Kobras machen es gegen Dortmund noch spannend

Dinslaken Im Heimspiel gegen die Eisadler Dortmund legen die Kobras los wie die Feuerwehr, schalteten dann aber mehrere Gänge zurück. Es reicht aber noch.

Die Dinslakener Kobras haben am Freitagabend in der Hauptrunde der Eishockey Regionalliga-West ihr viertes Spiel in Folge gewonnen. Beim 5:4 (4:1;1:1;0:2)-Sieg gegen die Dortmunder Eisadler machten die Kobras es allerdings spannender als nötig.

In der ersten Drittelpause hatte es nämlich noch nach einem klaren und ungefährdeten Heimsieg ausgesehen. Obwohl die Kobras in ihren Weihnachtstrikots aufgelaufen waren, hatten sie direkt zu Beginn klargemacht, dass sie keine Geschenke an die Gäste verteilen würden. Angeführt von ihrer tschechischen Sturmreihe bestehend aus Martin Benes und Marek Malinsky, legten die Giftschlangen vor allem in den ersten fünfzehn Minuten ein überragendes Tempo vor. Bereits in der vierten Minute erzielte Malinsky den Führungstreffer und als zehn Sekunden nach Benes Treffer zum 2:0, Nils Cleven einen Fehler der Gäste geistesgegenwärtig ausnutzte, kam Hallensprecher Olav Hamann kaum noch mit den Jubelgesängen hinterher (8.). Die Gastgeber spielten sich zu diesem Zeitpunkt in einen Rausch und auch in der Abwehr schien alles für Dinslaken zu laufen. Nachdem Stefan Dreyer zunächst den ersten Treffer für die Gäste mit einer sensationellen Rettungstat verhindern konnte, erhöhte er auf der anderen Seite auf 4:0 (14.) Doch als sich die Zuschauer schon auf einen entspannten Abend einstellten, erzielten die Eisadler durch Tommy Kuntu-Blankson den Anschlusstreffer (15.).

Dortmund kommt stärker zurück

In der Drittelpause schien es dann eine Standpauke für die Gäste gesetzt zu haben, denn sie kamen mit einer Menge Elan aus der Kabine. Die Kobras konnten dem ständigen Druck aber lange entgegenhalten und auch den zweiten Treffer der Dortmunder durch Kevin Thau (31.) konnte Martin Benes mit seinem zweiten Treffer kontern (37.).

Vanek sieht den Sieg mit gemischten Gefühlen

Spannend wurde es dann erst im letzten Drittel. Robin Loecke gelang ein Doppelschlag für die Gäste und so begann das große Zittern (42./50.). Dortmund drängte in den letzten zehn Minuten auf den Ausgleich, aber auch die Kobras kämpften hart. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und spielten weiter munter nach vorne. Während Malinsky für Dinslaken zwei Minuten vor Ende noch einmal das Aluminium traf, versuchten die Gäste durch einen zusätzlichen Feldspieler noch einmal alles. Am Ende sollten die Kobras aber siegreich die Eisfläche verlassen. Coach Milan Vanek sah den Sieg mit gemischten Gefühlen: „Nach dem ersten Drittel haben wir ein paar Gänge zurückgeschaltet. Wir haben es leider unnötig spannend gemacht, am Ende ist es ein Arbeitssieg. Ich bin froh, dass die drei Punkte bei uns bleiben und wir die Dortmunder ärgern konnten. Jetzt gilt die Konzentration dem nächsten Spiel am Sonntag. In Ratingen möchte ich auch etwas mitnehmen.“ Am Sonntag geht es für die Kobras zu den Ratinger Ice Aliens (18:00 Uhr). Dann wird auch Benni Hüsken wieder zur Verfügung stehen, der die zurzeit etwas dezimierte Abwehr unterstützen soll.

Tore: Benes (2), Malinsky, Cleven (8.), Dreyer.

Strafminuten: Dinslaken 2; Dortmund 4.

