Dinslaken Kobras siegten mit Glück, Geschick und Frenzel

Mit harter Abwehrarbeit, Toren zum richtigen Zeitpunkt und auch der nötigen Portion Glück sicherten sich die Dinslaken Kobras in der Eishockey-Regionalliga einen 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)-Erfolg über den EHC Neuwied. Die Gäste rannten von Anfang an auf das Dinslakener Tor an, doch scheiterten immer wieder am glänzend aufgelegten Kobras-Torhüter Marvin Frenzel, der zum Mann des Spiels avancieren sollte.

Nachdem die Hausherren die ersten brenzligen Situationen überstanden hatten, schlugen sie in der sechsten Minute gleich doppelt zu. Zunächst traf Torjäger Martin Benes auf Vorlage von Sven Schiefner zum 1:0, ehe Leon Taraschewski nur 43 Sekunden später einen Schuss von Stefan Dreyer ins Netz abfälschte. In der Folge rannte Neuwied immer wieder wütend an, doch scheiterte entweder an Frenzel, wurde geblockt oder der letzte Pass kam nicht an.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Nur 40 Sekunden nach der ersten Pause gaben die Gäste den nächsten Warnschuss an den Pfosten ab, doch in der 25. Minute fuhren die Kobras einen mustergültigen Konter, an dessen Ende Benes auf den am zweiten Pfosten völlig freistehenden Dennis Appelhans querlegte. Kurz vor der Pause belohnte sich Neuwied dann für seinen enormen Aufwand, als ihnen aus dem Gewühl heraus der Anschlusstreffer gelang.

Die Gäste starteten wieder mit Dampf ins Schlussdrittel, doch in der 43. Minute marschierte Tommy Kuntu-Blankson über die linke Seite und fand Kristof Kelsch in der Mitte, der den Puck aus nächster Nähe oben rechts im Tor versenkte. Zehn Minuten vor dem Ende schöpften die Gäste dann wieder Hoffnung, als ihnen das zweite Tor gelang.

In der Folge drängten die Hessen auf weitere Treffer, doch fanden sie kein Vorbeikommen mehr an Frenzel. Etwas mehr als zwei Minuten vor dem Ende nahmen die Gäste in Überzahl noch eine Auszeit und spielten in der Schlussphase ohne Torhüter, doch auch diese Maßnahme konnte ihre Niederlage nicht mehr verhindern. Vielmehr eroberte Stefan Dreyer die Scheibe und gab sie an Benes weiter, der Appelhans zum leeren Tor schickte und diesen den Endstand für die Dinslakener herstellen ließ.

Lob für Martin Benes

„Marvin macht seit Wochen einen guten Job, er ist auf dem Level, wo wir ihn hinbekommen wollten. Ich muss aber auch Martin Benes hervorheben, elf Scorerpunkte in zwei Spielen sind auch nicht alltäglich“, lobte Kobras-Trainer Milan Vanek seinen Keeper und seinen Topscorer, sprach aber auch von einer „überragenden Mannschaftsleistung“.

„Wir wollen aus den restlichen Spielen alles, was möglich ist, mitnehmen und am Ende Vierter werden“, gab der Coach ein klares Ziel aus. Als Manko nannte Vanek allerdings die unnötigen Strafzeiten, die sein Team sammelte. „Da müssen wir dran arbeiten.“ Bis zum Ende der Hauptrunde stehen für die Kobras noch zwei Spiele an, ehe es in die Play-Offs beziehungsweise die Zwischenrunde geht.

Tore Dinslaken: Benes (6.), Taraschewski (6.), Appelhans (25., 60.), Kelsch (43.).

Strafminuten: Dinslaken 14, Neuwied 4.