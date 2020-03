Es war das zweite Jahr unter Trainer Milan Vanek bei den Dinslakener Kobras. Der Eishockey-Regionalligist hat einiges verändert, viel probiert, Verletzungspech gehabt und kann am Ende dennoch ein positives Fazit ziehen.

Wild wurde es in der Spielklasse schon vor Beginn der eigentlichen Saison, denn die Liga schrumpfte durch Insolvenzen schnell von zehn auf sieben Vereine. Der neue Modus mit den Pre-Playoffs sollte den Spielplan vergrößern, dazu kamen die Teilnahmen am NRW-Pokal und dem Interregio-Cup. Der Kader wurde ordentlich verstärkt und die Erwartungen in der Schlangengrube waren groß. Klar war aber auch, dass das Niveau in der gesamten Liga steigen würde. Die verbleibenden sieben Mannschaften rüsteten allesamt ordentlich auf und bedienten sich nach Belieben bei den Insolventen und Konkurrenten.

Personelle Probleme trotz vieler Neuzugänge

Trotz der vielen Neuzugänge plagten die Giftschlangen eigentlich die gesamte Hauptrunde über personelle Probleme. Ob erkrankt oder verletzt, Woche für Woche musste Trainer Milan Vanek auf Spieler verzichten und improvisieren. Stürmer wurden regelmäßig zu Verteidigern und die wirkliche Besetzung seiner Reihen wusste Vanek auch erst kurz vor dem Spiel. Gegen Ende der Hauptrunde, als die Verletzten dann nach und nach wieder aufs Eis zurückkehrten, wurden auch die Ergebnisse besser. Besonders schmerzhaft wurde Pascal Behlau vermisst, der Angreifer fehlte den Kobras nach einem Kahnbeinbruch über drei Monate.

Als sein Comeback unmittelbar bevorstand, ereilte die Giftschlangen aber gleich die nächste Hiobsbotschaft. Jesse Parker verletzte sich Mitte Dezember beim Spiel in Ratingen derart schwer, dass die Saison für ihn vorzeitig beendet war. Der sympathische Kanadier verabschiedete sich noch von Mannschaft und Fans und reiste zurück in seine Heimat.

Martin Benes ist ein Volltreffer

Neben Parker wurde in dieser Saison mit Martin Benes aber ein weiter Kontingentspieler zum Leistungsträger. Der Tscheche überzeugte in der Hauptrunde bereits mit 53 Punkten in 24 Spielen. Für den verletzten Parker wurde kurzfristig Dimitri Kutsnetsov nachverpflichtet. Der Russe ließ seine Klasse aufblitzen, wurde aber nicht zu dem gewünschten Ersatz und trat nach Ablauf seines Visums auch wieder die Heimreise an.

Als Minimalziel hatten die Kobras den sechsten Platz in der Hauptrunde ausgegeben. Mit Platz fünf und den guten Leistungen zum Ende der Serie war die Vorfreude auf die Pre-Playoffs groß. Mindestens genauso groß war allerdings die Enttäuschung zu Beginn der Zwischenrunde. Zwei Niederlagen gegen Hamm und weitere sollten folgen. Erst in der letzten Partie gelang der erste Sieg und damit auch der Sprung auf den fünften Platz in den Pre-Playoffs.

Die Cleverness fehlte bei den Kobras

Siegchancen gab es in den vorangegangen Begegnungen zahlreiche, aber was fehlte, war die Cleverness. Viermal verspielten Vaneks Schützlinge eine 3:1-Führung und gingen noch als Verlierer vom Eis. „Uns hat teilweise die Erfahrung und die Cleverness gefehlt, solche Spiele zu gewinnen“, sagte der Übungsleiter rückblickend auf die Ergebnisse in der Zwischenrunde.

Rein bei der Qualität des Spiels zog der Coach ein positives Fazit: „Wir haben oft genug gezeigt, dass wir jeden schlagen können. Die Mannschaft hat einen Schritt nach vorne gemacht, aber es gibt weiter viel zu tun.“ Die Strafzeiten beispielsweise haben die Dinslakener im Vergleich zum Vorjahr reduziert, das Ende der Fahnenstange ist dort laut Vanek aber noch nicht erreicht. Das wohl größte Manko bei den Giftschlangen sind die Überzahlsituationen. Vanek fand über die gesamte Spielzeit kein „Specialteam“, das wirklich zu überzeugen wusste. „Darauf“, gibt sich Vanek entschlossen, „liegt auch der Fokus. Da müssen wir einfach besser werden.“

Der Trainer hat neben Mannschaft und Funktionären natürlich einen großen Anteil an der Entwicklung und möchte diese auch künftig weiter vorantreiben. Vanek verlängerte seinen Vertrag kürzlich um zwei weitere Jahre. Der Tscheche steht in Dinslaken für einen Aufwärtstrend und hofft, diesen auch künftig fortzusetzen.

Trainer Milan Vanek will die Pause kurz halten

Hinter den Kulissen laufen auch die Personalplanungen beim Regionalligisten auf Hochtouren. Auf Vaneks Wunschliste dürften beim Thema Cleverness also auch einige gestandene Spieler stehen, oder? „Es braucht“, so der Trainer, „eine gute Mischung aus jungen und älteren Spielern. Wir haben da schon Spieler im Auge.“

Für die Giftschlangen heißt es jetzt erstmal Füße hoch, bevor das Sommertraining startet. Allzu lange wird die Pause aber laut Vanek nicht gehen: „Wir sind zwar nicht im Profibereich, aber in meinen Augen sind die Pausen zwischen den Eiszeiten zu lange. Wir werden möglichst früh wieder mit dem Sommertraining beginnen.“