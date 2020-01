Die Vorfreude auf die Pre-Playoffs war groß im Lager der Dinslaken Kobras. Der Eishockey-Regionalligist hatte sich zur Zwischenrunde noch einmal personell verstärkt und hoffte auf einen guten Start am Doppelspieltag gegen die Hammer Eisbären. Nach der enttäuschenden 5:8-Niederlage vor über 1000 Zuschauern in der Schlangengrube am Freitag waren die Giftschlangen auf Wiedergutmachung aus, scheiterten aber auch bei diesem Versuch. Bei den Hammer Eisbären zeigten die Schützlinge von Trainer Milan Vanek zwar eine Leistungssteigerung, gingen beim 3:4 (1:2, 2:2, 0:0) aber erneut als Verlierer vom Eis.

Während Moritz Hofschen seine Prellung vom Spiel am Freitagabend auskuriert hatte und wieder an Bord war, wurde Angreifer Sven Schiefner aus „internen Gründen“, wie Vanek die Personalie kommentierte, geschont. Die Partie startete ähnlich brisant wie das Aufeinandertreffen 48 Stunden zuvor. Die Gastgeber gingen schon nach 48 Sekunden durch Kevin Thau mit 1:0 in Führung. Die Gäste verpackten die kalte Dusche zum Start gut und starteten einige Aktionen in der Offensive. Nach gut vier Minuten war dann auch die erste von Erfolg gekrönt. Hofschen bediente Neuzugang Sören Hauptig, der zum Ausgleich traf (5.). Gegen Mitte des ersten Spielabschnitts nutzten die Eisbären ihre Überzahl dann geschickt und kamen über Milan Svarc zum Erfolg (13.).

Fehlende Abstimmung in der Defensive

Im Mitteldrittel kamen die Gäste dann wieder zurück ins Spiel und glichen nach kurzer Zeit aus. Philipp Heffler und Hauptig bedienten Pascal Behlau, der den Ausgleich erzielte (26.). Die Hammer Antwort ließ, wie schon am Freitag, nicht lange auf sich warten. Wieder Überzahl, wieder Svarc. Der Tscheche stellte mit seinem Tor (28.) den alten Abstand wieder her. Das vierte Tor für die Gastgeber war ebenso kurios wie unnötig. Dinslakens Torhüter Marvin Frenzel hatte Abstimmungsprobleme mit seinen Vorderleuten und ließ die Hartgummischeibe vor dem eigenen Gehäuse liegen. Hamms Angreifer Thau schaltete schnell, nutzte den Fehler und traf zum 4:2 für die Eisbären (37.). „Das hat uns ein bisschen das Genick gebrochen“, war Milan Vanek nachher nicht gut auf die Szene zu sprechen. Das Eishockeyspielen stellten die Kobras aber nicht ein. Kapitän Benedikt Hüsken und Martin Benes legten für Pascal Behlau auf, der kurz vor Ende des zweiten Drittels noch einmal auf 3:4 verkürzte (39.).

Hamm kassiert Zeitstrafen

Im Schlussdrittel hatten die Gäste zwar noch einige Möglichkeiten, brachten den Puck aber nicht mehr über die gegnerische Torlinie. Auch die Eisbären zeigten sich im letzten Abschnitt nicht mehr von ihrer besten Seite. Sowohl sportlich als auch im Verhalten gegenüber den Unparteiischen waren die Eisbären nicht ganz auf der Höhe und kassierten dementsprechend viele Zeitstrafen.

„Das war kein schönes Eishockeyspiel von beiden Seiten. Wir haben zu viele Chancen ausgelassen und wir werden nicht lange um den heißen Brei reden. Wir brauchen jetzt dringend Punkte“, machte Milan Vanek eine klare Ansage nach dem Schlusspfiff.

Strafminuten: Dinslaken 16, Hamm 16+10+10+10.