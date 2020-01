Es waren aufregende 24 Stunden für Gottfried Bison und seine Mitstreiter vom Niederrheinischen Trabrennverein Dinslaken. Seit den 1. Vorsitzenden des Vereins am späten Montagnachmittag ein Hilferuf aus Gelsenkirchen erreichte, war am Bärenkamp Organisationstalent gefragt. „Das ist schon außergewöhnlich. Wir sind sind ja eigentlich große Konkurrenten, aber in so einem Fall hilft man sich gerne“, so Gottfried Bison. Der Grund für die ungewöhnliche Zusammenarbeit: Im GelsenTrabPark waren mehrere Fälle des Equine Herpesvirus aufgetreten, die Bahn am Nienhausen Busch musste geschlossen werden.

Nach Frankreich übertragen

Somit stand auch der für gestern geplante PMU-Renntag auf der Kippe. „Das war insofern schlimm, als es sich dabei um ein Pariser Rennen handelt. Das bedeutet, dass die Rennen in Frankreich live übertragen werden. Man muss sich das so vorstellen, dass da in den Bistros viele Menschen sitzen, sich die Rennen anschauen und Wettscheine ausfüllen. Da geht es sehr, sehr schnell um 500.000 oder 600.000 Euro pro Rennen“, erklärt Bison. Kurzerhand sprangen die Dinslakener ein, legten zum Teil sogar eine Nachtschicht ein. Bahnmeister Heinz Neeten zog noch im Dunkeln die Bahn ab. In Absprache mit den Gelsenkirchenern wurden Ärzte, Sanitäter und weitere Helfer umgelotst. Bison: „Das lief alles absolut reibungslos.“

Entgegen aller Prognosen fanden sich am Bärenkamp sogar einige Zuschauer ein, die sich diesmal allerdings nur in den kleineren Bereichen der Anlage aufhalten konnten. „Die großen Hallen haben wir nicht extra aufgeheizt“, erzählt Gottfried Bison, der nach dem aufregenden Tag ein positives Fazit ziehen konnte. „Unsere Gastrofrau Friederike Neeten hat anschließend zu mir gesagt, dass sie nicht geglaubt hätte, dass wir das, was wir sonst in drei Tagen machen, in drei Stunden schaffen könnten“, erzählt Bison mit einem Lachen.

Außenseiter gewinnt

Weil in Gelsenkirchen auch der Renntag am 12. Februar auf der Kippe steht, werden die Dinslakener wohl erneut einspringen. Zuvor steht aber am 9. Februar noch ein regulärer Renntag am Bärenkamp an.

Beim Renngeschehen setzte sich mit Highway Fortuna (Wolfgang Nimczyk) in der höchsten Klasse ein Außenseiter durch. Dahinter passierte Stradivari (Robbin Bot) den Pfosten als Zweiter. Das dritte Geld ging an Djoko’s Way, den Erwin Bot in Ermangelung an Gegnern – alle anderen Teilnehmer waren disqualifiziert – nur noch auf den Beinen halten musste. Gering waren die Anforderungen an den Niederländer als Fahrer auch mit seinen beiden Schützlingen Racing in Time und Ikarus Love. Die beiden vierjährigen Hengste setzten sich Start-Ziel jeweils mit großer Autorität durch. In der Auftaktprüfung siegte FromHeaven Idzarda (Dion Tesselaar) vor James Moko (Roland Hülskath) und Waterwalk BG (Daniel Kloß).