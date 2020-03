Kein Salto, kein Tanz mit der Eckfahne – nach außen fiel der Jubel ziemlich verhalten aus. Die Freude war trotzdem groß. Zur Pause in die Partie gekommen erzielte Timm Golley, Dinslakener Fußballer in Diensten des Regionalliga-Spitzenreiters 1. FC Saarbrücken, am Freitagabend im Meisterschaftsspiel gegen Balingen den Treffer zum 3:0. Nicht nur die Vorentscheidung in dieser Partie (Ende 4:0), sondern auch ein Fingerzeig dafür, dass der frühere Kicker des SuS 09 und des PSV Lackhausen nach schwierigen ersten Monaten im Saarland auf einem guten Weg ist. Am Dienstagabend würde der 29-Jährige diesen Weg nur zu gerne erfolgreich fortsetzen. Vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr) hat die NRZ mit dem Dinslakener gesprochen.

Timm Golley, mit dem 1. FC Saarbrücken bestreiten Sie das Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf. Wie groß ist die Vorfreude?

Sehr groß. Das ist natürlich ein absolutes Highlight in meiner Karriere. Es gibt viele Profis, die nie in den Genuss kommen, so ein Viertelfinale zu spielen. Man muss sich das mal vorstellen: Es wären ja nur noch zwei Siege bis nach Berlin. Auch im Verein und bei den Fans spürt man, wie sehr sich alle auf das Spiel freuen. Klar ist aber auch, dass die Meisterschaft in der Regionalliga für uns absolute Priorität hat. Der Pokal ist Bonus.

Für Sie ist die Partie gegen Düsseldorf doch sicher noch ein wenig besonderer, oder? Schließlich sind Sie bei der Fortuna damals Profi geworden.

Ja, das stimmt natürlich. Mit ein paar Spielern wie Michael Rensing, Adam Bodzek oder Oliver Fink habe ich sogar noch zusammengespielt. Auch aus dem Betreuerstab kenne ich noch ein paar Leute. Für Fortuna habe ich mein erstes Bundesliga-Spiel gemacht und mein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Dort durfte ich als junger Kerl mit Leuten wie Andrej Voronin trainieren. Das vergisst man natürlich nicht.

Wie stehen denn die Chancen, dass Saarbrücken dem Erstligisten ein Bein stellt und tatsächlich ins Halbfinale einzieht?

Eine kleine Chance haben wir sicher. Im Pokal kann alles passieren. Wir werden auf jeden Fall alles raushauen. Leider können wir noch nicht in unserem Stadion spielen, das umgebaut wird. In das Ausweichstadion in Völklingen passen nur 7000 Zuschauer rein, aber vielleicht spricht das ja auch für uns. Wenn Fortuna die Bedingungen annimmt, wird es natürlich sehr schwer.

Sie sind im vergangenen Sommer mit Viktoria Köln in die Dritte Liga aufgestiegen. Dass Sie wenig später nach Saarbrücken wechseln würden, war eigentlich gar nicht geplant. Was ist da passiert?

Ich war damals eigentlich fest davon ausgegangen, in Köln zu bleiben. Der Verein hat dann eine Klausel im Vertrag genutzt und meinem Berater mitgeteilt, dass man nicht mit mir verlängert. Das war ein richtiger Schlag in die Fresse. Zu keiner Zeit hat ein Vereinsvertreter das persönliche Gespräch gesucht, was aus meiner Sicht das Mindeste gewesen wäre. Wir hatten dort drei erfolgreiche Jahre, an denen ich sicher auch meinen Anteil hatte. Viktoria ist mit mir zweimal Regionalliga-Meister und einmal Mittelrheinpokalsieger geworden. Plötzlich stand ich aber im Sommer ohne Verein da.

Wie groß war die Sorge, so kurzfristig noch einen neuen Verein zu finden?

Das war schon eine schwierige Situation. Ich war mir zwar sicher, dass ich einen Club finden würde, aber ich hatte ja auch einen gewissen Anspruch. Am liebsten wäre ich natürlich irgendwo im Westen untergekommen, denn ich bin sehr heimatverbunden. Aus Köln war ich in 50 Minuten zu Hause in Dinslaken, wo ich schließlich auch alle meine Kumpels habe. Aber es hätte natürlich auch alles andere passen müssen. Das war in der Region nirgendwo der Fall. In Saarbrücken bin ich jetzt bei einem sehr guten Verein gelandet. Aber die dreieinhalb Stunden Fahrt nach Hause machen es nicht leicht. Da musst du schon ein paar Tage frei haben, damit es sich überhaupt lohnt.

Lange ist es her: Timm Golley (2.v.r.) jubelt 2009 mit den A-Junioren des SuS 09 Dinslaken über ein Tor. Foto: Lars Froehlich / FFS

Das erste halbe Jahr im Saarland war dann sportlich aber auch nicht leicht für Sie. Trainer Dirk Lottner, der im Dezember als Spitzenreiter gehen musste, hat nicht auf Sie gesetzt.

Wenn es auf der Arbeit nicht läuft, macht einem das die Eingewöhnung an einem neuen Ort nicht leichter. Ich hatte ja im Grunde nicht viel mehr als den Fußball. Es können natürlich nur elf Leute spielen. Fußball ist ein Konkurrenzgeschäft, aber für mich zählt vor allem die Art und Weise. Auf lange Sicht kann ein Team nur funktionieren, wenn der Trainer auch mit den Leuten spricht, die gerade nicht spielen, denen auch erläutert, woran es liegt und was man vielleicht verbessern muss. Fakt ist: Wenn der Trainer geblieben wäre, hätte ich mich im Winter auf jeden Fall nach einem neuen Verein umgesehen. Aber das ist jetzt alles Vergangenheit. Aktuell bin ich sehr zufrieden. Der neue Trainer Lukas Kwasniok hat mich schon einen Tag vor Heiligabend angerufen, und wir haben ein sehr offenes und gutes Gespräch geführt. Die Arbeit mit ihm ist jetzt eine ganz andere. Es funktioniert.

Also machen Sie sich nun Hoffnung auf einen Stammplatz?

Man muss da auch ehrlich und realistisch sein. Ich habe die ganze Hinrunde ja praktisch nicht gespielt und habe sicherlich noch nicht meine Topform. Aber wir haben jetzt brutale Wochen mit ganz vielen Spielen vor uns. Da will der Trainer rotieren. Ich denke, dass sich dann auch bald eine Stammelf herauskristallisiert. Entscheidend ist aber vor allem, dass wir am Ende den größtmöglichen Erfolg einfahren und den Aufstieg schaffen.

Sie sind vor kurzem 29 Jahre alt geworden. Haben Sie sich eigentlich schon Gedanken gemacht, wie es nach dem Profi-Fußball für Sie weitergehen soll?

Körperlich kann ich nicht klagen, ich hatte nie größere Verletzungen, fühle mich da absolut fit. Das ein oder andere Wehwehchen ist normal. Ich bin aber niemand, der die Kuh bis zum Ende melkt und mit 36 Jahren noch unbedingt einen Vertrag in der Regionalliga braucht. Mein Vertrag in Saarbrücken geht bis Sommer 2021, den möchte ich auch gerne erfüllen. Dann sehen wir weiter. Ich würde auf jeden Fall gerne zurück in die Heimat kommen, im Arbeitsleben Fuß fassen und dazu gerne noch für einen höherklassigen Amateurverein kicken.

Nach den vielen Profijahren, in denen der Fokus fast nur auf Fußball lag, kommen da sicher größere Umstellungen auf Sie zu. Keine Angst davor?

Ich weiß, dass es sicher nicht leicht wird. Morgens um 7 Uhr zur Arbeit und dann vielleicht noch dreimal in der Woche abends trainieren, aber das wird schon. Ich brauche langsam einfach diese Konstante in meinem Leben. Im Fußball bekommst du immer nur einen Vertrag für ein, zwei Jahre, musst häufig umziehen und bist dann auch noch sehr oft weit weg von den Menschen, die dir wichtig sind.

>>>TIMM GOLLEYS STATIONEN – VOM VFB LOHBERG BIS ZUM 1. FC SAARBRÜCKEN

Beim VfB Lohberg trat Timm Golley erstmals vor einen Ball. Den Großteil seiner Jugendzeit verbrachte der Dinslakener dann beim SuS 09, wo er als A-Jugendlicher schon in der Landesliga Senioren-Luft schnuppern durfte. Es folgten zwei Jahre beim Weseler Landesligisten PSV Lackhausen, wo der Angreifer durch gute Leistungen auch Fortuna Düsseldorf auf sich aufmerksam machte. Über die Regionalliga-Reserve schaffte Golley in der Landeshauptstadt unter Lorenz-Günther Köstner im Frühjahr 2014 den Sprung in den Zweitliga-Kader. Es folgten die Stationen FSV Frankfurt und Wehen Wiesbaden, bevor er 2016/17 zum Regionalligisten Viktoria Köln wechselte. Dort planten die Verantwortlichen nach dem Drittliga-Aufstieg 2019 nicht mehr mit ihm. Der ambitionierte Südwest-Regionalligist 1. FC Saarbrücken sicherte sich die Dienste des Offensivakteurs.