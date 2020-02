Ein Punkt, der den Dinslaken Kobras nichts bringt

Als sich am Freitagabend nach dem Spiel der Dinslakener Kobras die Anhänger der Gastgeber in den Räumlichkeiten der Eishalle zur anschließenden Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die Ratinger Ice Aliens einfanden, blickte man hauptsächlich in leere Gesichter. Die Arme verschränkt und den Kopf schüttelnd wollten die treuen Fans das Geschehene nicht glauben. Selbst die Ratinger Anhänger wollten sich nach dem 5:4 (0:2, 1:1, 3:1,1:0)-Erfolg über die Dinslakener nicht so recht freuen. Nach einem Pre-Playoff-Spiel der Eishockey-Regionalliga hatte die Begegnung auf jeden Fall nicht ausgesehen.

Die Vorgaben von Dinslakens Trainer Milan Vanek wurden einmal mehr nicht umgesetzt. In der Vorwoche wurde noch das schwache Passspiel angesprochen. Die Fehlpassquote am Freitagabend setzte dem Ganzen dann allerdings die Krone auf. Aber der Reihe nach. Die Gäste kamen gut aus den Startlöchern und machten von Beginn an Druck. Die Gastgeber wirkten zunächst etwas passiv, schalteten sich nach fünf Minuten dann aber auch ins Spiel ein. Die angekündigten Veränderungen waren im Übrigen schon in der ersten Reihe zu sehen. Dort wurde Kapitän Benedikt Hüsken vermisst, er verteidigte in der zweiten Reihe mit Alexander Zaslawski. Das erste Powerplay der Gastgeber blieb ungenutzt.

Starke Schlussphase im ersten Drittel

Nach einer knappen Viertelstunde wurde es dann aber zum ersten Mal laut in der Schlangengrube. Pascal Behlau traf nach einem Spielzug den Pfosten (14.). Nur eine Minute später scheiterte auch Philipp Heffler am Gebälk (15.), aber aller guten Dinge sind bei den Kobras Dreyer. Angreifer Stefan Dreyer nutzte wenig später seine Möglichkeit und besorgte die bis dahin verdiente Führung (15.). Der Treffer wirkte als Initialzündung für die Hausherren. Nur zwei Minuten später war es dann Heffler, der auf 2:0 erhöhte (17.).

Im Mitteldrittel gelang den Gästen dann zunächst der Anschluss durch Thomas Dreischer (30.). Die Antwort der Kobras folgte. Tommy Kuntu-Blankson stellte mit seinem Tor den alte Abstand wieder her (31.). Kurz darauf hatten die Giftschlangen knapp 60 Sekunden doppelte Überzahl, aber auch diese blieb ungenutzt. Apropos ungenutzt. In der 32. Minute wurde Behlau unsanft aus dem Gleichgewicht gebracht und bekam einen Penalty zugesprochen. Diesen vergab der Angreifer aber und war auf der anschließenden Pressekonferenz auch gleich selbstkritisch: „Wir haben viele Chancen ausgelassen, meinen Penalty muss ich natürlich auch verwerten.“

Die alte Floskel, „wer die Tore vorne nicht macht, bekommt sie dann hinten rein“, sollte an diesem Abend dann greifen. Eine sicher geglaubte Führung wurde von den Dinslakenern noch leichtfertig verspielt. Zunächst verkürzte Tim Brazda auf 2:3 für die Gäste (48.). Wenige Minuten später unterlief Torhüter Marvin Frenzel einer seiner wenigen Fehler. Die Hartgummischeibe war vom Torhüter gehalten worden und sprang leicht nach vorne ab. Der Goalie griff daneben. Ratingens Ted Zeitler schaltete am schnellsten und erzielte den Ausgleich (55.).

In der 57. Minute dann erneutes Aufatmen in der Schlangengrube, als Dennis Appelhans die Gastgeber wieder in Führung brachte. Doch auch diese sollte nicht lange währen. Nur eine Minute später glichen die Gäste wieder aus. Nach 60 Minuten gab es in der Schlangengrube erneut keinen Sieger. Beide Mannschaften sicherten sich so einen Punkt. Den Zusatzpunkt in der Overtime nahmen aber die Gäste mit. In der 67. Minute war es erneut Dreischer, der den Schlusspunkt setzte.

„Das war eine Katastrophe“

Auf der anschließenden Pressekonferenz antwortete Ratingens Trainer Andrej Fuchs auf die Frage, wie er das Spiel gesehen habe, mit einem Lachen: „Ich habe gar kein Spiel gesehen.“ Auch Schlangenbeschwörer Milan Vanek war sichtlich enttäuscht und sauer nach dem Spiel: „Mir ist richtig schlecht. Das war einfach nur eine Katastrophe.“ Die Chancen auf ein Weiterkommen ins Halbfinale sind nach dem Wochenende weiter gesunken. Fünf Spiele verbleiben.

Strafminuten: Dinslaken 12+10 (Behlau; Ratingen 18+10 (Rüwald).

Das für Sonntagabend geplante Spiel der Kobras gegen die Rockets Diez-Limburg wurde wegen des Sturmtiefs Sabine abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.