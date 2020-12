Eine unschöne Bescherung für Noah Beyer und den TuSEM

Noah Beyer, Dinslakener Handballer in Diensten von Bundesligist TuSEM Essen, ist in den kommenden Spielen zum Zuschauen verdammt.

Dinslaken Eine unschöne Bescherung gab es für Noah Beyer, Dinslakener Handballer in Diensten von Bundesligist TuSEM Essen, kurz vor Weihnachten.

Ein unpassenderes Geschenk hätte sich Noah Beyer so kurz vor Weihnachten nicht wünschen können. Im Bundesligaspiel seines TuSEM Essen gegen den HSC 2000 Coburg am Samstagabend lag der 23-Jährige nach einem Schlag ins Gesicht nahezu regungslos auf dem Boden. Selbst ein ungeschultes Auge ließ gleich eine gebrochene Nase vermuten. Der Verdacht hat sich mittlerweile bestätigt. Somit ist das Kalenderjahr 2020 für Noah Beyer zumindest handballerisch gelaufen. Der Linksaußen wird beim anstehenden Spiel gegen den Bergischen HC (23. Dezember, 20.15 Uhr) und am 27. Dezember gegen die HSG Wetzlar nur der Platz hinter der Bank bleiben. „Da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als auf der Tribüne zu sitzen. Aber nach Sonntag ist ja ohnehin erstmal Pause“, kommentiert er die aktuelle Lage. Ein bitterer Schlag für Beyer und den TuSEM.

Mit im Schnitt 6,5 Toren steht Beyer weit oben in der Ligastatistik

Der gebürtige Dinslakener verpasste aufgrund einer Verletzung bereits den Saisonstart in der Handballbundesliga und hat erst neun der elf Spiele des TuSEM absolviert. Großer Eingewöhnungszeit bedurfte es bei Noah Beyer im Handball-Oberhaus ganz augenscheinlich nicht. In seinen neun Bundesligaspielen kommt er bereits auf 59 Tore. Das bedeutet in der Statistik Platz 19 ligaweit - mit deutlich weniger Spielen als die Konkurrenz. Zum Vergleich: Hampus Wanne, schwedischer Nationalspieler und bei der SG Flensburg-Handewitt ebenfalls auf der linken Außenbahn zu Hause, kommt in zehn Spielen auf 60 Treffer. Auch Nationalspieler Uwe Gensheimer muss sich mit einem Schnitt von 6,08 Toren pro Spiel hinter Beyer (6,5 Tore im Schnitt) einordnen. Rein vom Torschnitt würde Noah Beyer übrigens auf dem vierten Platz in der Liga stehen. Tabellenregionen von denen der TuSEM, der in den vergangenen Wochen immer besser in Tritt kommt, im Abstiegskampf nur träumen darf.

Nach der WM-Pause geht es zu den Füchsen Berlin

Bei allem Frust über die Verletzung herrscht aber auch Freude über das anstehende Weihnachtsfest, welches Beyer, zwar leicht lädiert, im engsten Kreise der Familie verbringen wird.

Weiter mit Handball in der Bundesliga geht es für Noah Beyer und den TuSEM dann erst nach dem Jahreswechsel im Februar. Dazwischen sorgt die Weltmeisterschaft, die vom 13. bis 31. Januar in Ägypten stattfindet, in der Liga für eine längere Pause.

Weiter geht es für Beyer und Co. am 6. Februar 2021. Dann steht das Gastspiel bei den Füchsen Berlin und damit auch das Aufeinandertreffen mit dem ehemaligen Essener Aufstiegstrainer Jaron Siewert auf dem Programm