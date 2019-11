Erfolgsserie der HSG Hiesfeld/Aldenrade II riss in Lürrip

Dinslaken. Nach sechs Spielen ohne Niederlage hat es die Landesliga-Handballerinnen der HSG Hiesfeld/Aldenrade II erwischt: In Lürrip verlor das Team knapp.

Nach sechs Spielen ohne Niederlage hat es die Landesliga-Handballerinnen der HSG Hiesfeld/Aldenrade II erwischt: Bei der Turnerschaft Lürrip verlor das Team trotz großen Kampfs mit 25:26 (14:15). Mit dem Ausfall von Nicole Schulte-Euler fehlten der HSG Wechselalternativen im Rückraum, und nach der roten Karte für Julia Grunow wegen der dritten Zeitstrafe in der 48. Minute musste dann noch in der Abwehr improvisiert werden.

Dabei hatte die Partie für die Gäste gut begonnen, nach knapp zehn Minuten führten sie mit 7:3. Doch dann kam Lürrip auf, glich erstmals zum 9:9 aus (19.) und drehte die Partie bis zur Pause sogar. In der zweiten Hälfte wechselte die Führung, knapp drei Minuten vor Schluss lag die HSG noch mit 24:23 vorn und eine halbe Minute vor Schluss schien zumindest ein Punkt beim Stand von 25:25 möglich. Doch zwei Sekunden vor dem Abpfiff versetzten dem Team von Trainer Guido Lai den K.o..

HSG II: Bilek; Lai (1), Köster (4), Tenten, Gülicher (3), Limprecht, Völlings (6), Brock (8), Golley, Grunow (2/2), Herms (1).

Zweierlei Maß

Die 15:19 (6:10)-Niederlage des MTV Rheinwacht Dinslaken beim Spitzenteam des TSV Bocholt hatte für Gästetrainer Sascha Zwanzig-Zeh vielfältige Gründe. Zum einen ärgerte er sich über die ungleiche Verteilung der Zeitstrafen: Während auf Bocholter Seite nur zweimal Spielerinnen für zwei Minuten aussetzen mussten, standen beim MTV am Ende 14 Strafminuten zu Buche, Ricarda Barton sah nach 40 Minuten in Folge der dritten Zeitstrafe die rote Karte. „Da wurde mit zweierlei Maß gemessen“, fand Zwanzig-Zeh. Miriam Gerau musste nach kurzem Einsatz zudem mit Rückenproblemen passen. Außerdem machte den Gästen der glatte Untergrund in der Halle zu schaffen, die aufgeheizte Atmosphäre auf den Zuschauerrängen tat ein Übriges.

„Aber eigentlich sind wir auch selbst Schuld, dass wir verloren haben“, wollte der Coach die Ursache nicht allein bei anderen suchen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase bis zum 3:3 (7.) machte sich zum wiederholten Mal die Dinslakener Abschlussschwäche bemerkbar, eine geschlagene Viertelstunde lang fand kein Ball den Weg ins Bocholter Tor. So führte der TSV bis zur 22. Minute 7:3 und ging mit einem 10:6-Vorsprung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit kam der MTV auf 10:9 (36.) und 11:10 (38.) heran, und auch nach dem 16:11 der Bocholter führte ein Vier-Tore-Lauf fünf Minuten vor Schluss noch einmal zum Anschluss. Danach machte Rheinwacht auf, vergab aber erneut vor dem Tor und kassierte hinten noch drei Treffer.

MTV: Lüttich; Chmilewski, Barton, Cichaszek (1), Czeslik (2), Zeh (5/3), Spiecker, Gerau, Kirstein (3/1), Beuke (4).