Favorit TV Jahn Hiesfeld mit schwerer Aufgabe in Duisburg

Auf ein Neues: Nach dem Ausfall des Achtelfinalspiels im Fußball-Kreispokal Anfang Februar wagt TV Jahn Hiesfeld am Mittwochabend (19. Februar) um 19.30 Uhr beim A-Ligisten GSG Duisburg einen weiteren Versuch, in die nächste Runde einzuziehen. Gespielt wird an der Großenbaumer Allee im Duisburger Süden.

Der Landesliga-Primus geht dabei natürlich als hoher Favorit in die Partie. Trainer Marcus Behnert ist zudem nicht ganz glücklich über die Terminierung: „Es ist etwas unangenehm wegen Samstag, aber wir wollen versuchen, den Spagat zwischen den Meisterschaftsspielen zu schaffen und dann auch weiterzukommen.“ Nach dem erfolgreichen Pflichtspielauftakt bei Hamborn 07 (5:0) reist die Behnert-Elf am Samstag (22. Februar) zum SV 09/35 Wermelskirchen in die Nähe von Remscheid.

Aufgrund der drei Spiele in kurzer Zeit, kündigt der Coach an, den ein oder anderen Akteur schonen zu wollen. „Wir werden rotieren aber nehmen die Partie dennoch ernst. Ich habe auch volles Vertrauen in die zweite Reihe“, so Behnert.

Einen Schongang im Duisburger Süden erwartet der Übungsleiter dagegen überhaupt nicht. „Das wird eine schwere Aufgabe. Die GSG hat eine gute Truppe, gespickt mit mehreren Leuten, die in der Vergangenheit in höheren Ligen gekickt haben“, warnt Behnert vor dem Tabellenführer der Kreisliga A, der nach 18 Spielen drei Punkte Vorsprung auf Platz zwei vorweisen kann. „Dazu wird das Spiel auf Asche stattfinden, da werden wir mehr Zweikämpfe führen und diese annehmen müssen.“

„Hochmotivierter Gegner“

Weiter erwartet der Hiesfeld-Coach einen hochmotivierten Gegner, der dem Favoriten ein Bein stellen möchte. „Für die ist das ein Höhepunkt der Saison. Meine Mannschaft muss daher hochkonzentriert sein“, blickt Behnert der Partie gespannt entgegen.

Personell kommt erschwerend hinzu, dass der TV Jahn auf Angreifer Ömer Akbel und Verteidiger Dennis Wichert verzichten muss. Beide sind beruflich verhindert. Verletzte hat Behnert derzeit nicht zu beklagen.

Gute Bekannte

Ob es im Pokal zum Bruderduell zwischen Jahn-Akteur Gino Mastrolonardo und seinem älteren Bruder Michele aufseiten der GSG kommt, ist allerdings noch unklar. Letzterer laboriert seit Ende Januar an einer Fußverletzung. Eine Verbindung gibt es auch zwischen beiden Trainern. Mehmet Özer, Coach der Großenbaumer, und Marcus Behnert kennen sich aus Jugendzeiten. „Ich habe mit ihm damals schon zusammengespielt“, erzählt Behnert.

Für die „Veilchen“ wird es auf jeden Fall ein schweres Stück Arbeit, meint Behnert. „Wenn wir da weiterkommen, wären wir glücklich. Von den Rahmenbedingungen her sprechen ein paar Faktoren für keinen leichten Ausflug.“

Die Partie GSG Duisburg gegen Hiesfeld beschließt das Achtelfinale, der Sieger trifft planmäßig am Mittwoch, 4. März, auf Viktoria Buchholz.