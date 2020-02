Voerde. Mit einem 4:2 (2:1)-Erfolg über den Tabellennachbarn DJK Lowick hat die SV 08/29 Friedrichsfeld den Kontakt an die Spitzengruppe bewahrt.

Mit einem 4:2 (2:1)-Erfolg über den Tabellennachbarn DJK Lowick hat die SV 08/29 Friedrichsfeld den Kontakt an die Spitzengruppe bewahrt und ihren Trainer Dirk Lotz zufrieden gestimmt. „Das war kein schönes Spiel, womit ich wegen der Witterungsbedingungen aber auch nicht gerechnet habe. Ich habe erwartet, dass Lowick etwas mehr Druck macht, aber wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und gute Konter gesetzt. Die Mannschaft hat malocht“, resümierte der Coach nach der Partie.

Zahlreiche Fouls

Dabei gelang den Gastgebern bereits mit der ersten Gelegenheit der Führungstreffer. Kapitän Thomas Giesen schickte Redon Brija über die linke Seite in den Strafraum, wo der Flügelflitzer mit links die Kugel einschob (4.). In der Folge tat sich nicht viel, beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten, vor dem gegnerischen Tor gefährlich zu werden. Lowick kam erst in der 18. Minute zum ersten Abschluss, der allerdings deutlich zu harmlos geriet.

In der 36. Minute bekamen die Friedrichsfelder nach einem von zahlreichen Fouls 30 Meter in zentraler Position vor dem gegnerischen Tor einen Freistoß zugesprochen. Jasper Weigl fasste sich ein Herz und versenkte den Ball mittig im Tor, Gäste-Torwart Alexander Brücks sah dabei nicht gut aus.

Kurz vor der Pause lief Oguzhan Derebasi seinem Gegenspieler unglücklich in die Hacken und verursachte dadurch einen Strafstoß, den Hassan Mislemani zum Anschlusstreffer verwandelte.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts erwischten die Gastgeber dann wieder einen sehr guten Start, als Brija auf der linken Seite Cem Aydin fand, dessen Flanke auf Umwegen bei Bünyamin Özdemir landete. Dieser verlud seinen Gegenspieler und stellte den alten Abstand wieder her (49.). Fünf Minuten später hatten die „Vereinigten“ Glück, als Gäste-Stürmer Marco Kämmler aus 17 Metern nur das linke Lattenkreuz traf. Danach vergaben sowohl Niklas Jansen (63.) aus 16 Metern als auch Marco Horstkamp, der den Ball aus halbrechter Position im Strafraum nicht mehr um den Torwart herum bekam (75.), ordentliche Chancen. Doch in der 82. Minute bediente Horstkamp mit einem starken Querpass Giesen, der aus etwa zwölf Metern das vierte Tor für die Gastgeber besorgte.

Provokanter Torjubel

Durch einen provokanten Torjubel mit der rechten Hand hinter einem Ohr gegenüber des Gäste-Torhüters ließ der Torschütze die Emotionen noch einmal hochkochen und sah dafür auch die gelbe Karte, doch das Geschehen beruhigte sich dann relativ schnell wieder.

In der Nachspielzeit gelang den Gästen dann noch ein Treffer, obwohl die Friedrichsfelder reklamierten, dass der Ball im Aus gewesen sei. Direkt danach ertönte der Schlusspfiff, der die Gastgeber jubeln ließ.