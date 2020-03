Die Bezirksliga-Damen des SuS 09 Dinslaken legten am Wochenende einen Traumstart hin, mussten sich dann aber mit einem 2:2 (2:0) bei den Sportfreunden Königshardt zufrieden geben. Mit dem Punktgewinn klettern die Dinslakenerinnen in der Tabelle einen Rang nach oben und finden sich auf dem vierten Platz wieder. „Zu Beginn dachte ich, das wird hier ein Schützenfest“, kommentierte SuS-Coach Meik Pyta die Anfangsphase.

Anna Weiß traf kurz nach Anpfiff in der zweiten Minute, Marie Schneider legte kurze Zeit später (4.) nach. „Wir haben die erste Halbzeit klar dominiert und guten Fußball gespielt“, lobte Pyta seine Mannschaft, haderte aber mit der Chancenverwertung: „Wir haben den Ball einfach nicht ins Tor bekommen. In der ersten Halbzeit wären mehr Tore drin gewesen.“

In der zweiten Spielhälfte wirkte die Mannschaft wie ausgewechselt. Große Lücken im Mittelfeld und in der Abwehr luden die Gegnerinnen aus Oberhausen zu einfachen Gelegenheiten ein. „Königshardt konnte aufspielen und hat den Bruch in unserem Spiel genutzt“, haderte Pyta. In der 77. und 88. Minute fielen die Gegentore. Ein Sieg wäre aus Pytas Sicht trotzdem verdient gewesen.

Nachwuchs trainiert mit

Die Kaderplanungen für die kommende Saison laufen auch bei den Dinslakenerinnen auf Hochtouren. Meik Pyta freut sich bereits über viele Zusagen. Der Nachwuchs, der aus der U 17 in den Damenbereich nachrückt, trainiert schon jetzt einmal pro Woche mit. „Ich fange früh an, die Jugend zu integrieren, damit es nächste Saison einen fließenden Übergang geben kann“, sagte Pyta über die Personalsituation der kommenden Spielzeit.

SuS 09: Krautgartner; Gorniak, Jablonski, Scholten, Schneider, Weidlich, Lena van de Linde, Vaezipur, Ellen van den Linde, Seelhoff, Weiß (28. Rissel).

Das war ein Schuss in den Ofen für den SV Spellen! Trotz früher Führung in der neunten Minute lief es gegen den in der Tabelle schlechter platzierten SV Krechting nicht rund. Die Fußballerinnen des SV Spellen mussten sich mit 2:5 (2:4) geschlagen geben. Auf die frühe Führung von Lisa Kurzawa in der neunten Minute folgten gleich vier Gegentore (12., 18., 27. und 29.) der Gäste. Das Tor von Maike Stutz in der 35. Minute war nur noch Ergebniskorrektur. Nach der Halbzeitpause wurde es ruhiger auf dem Platz, ehe Judith Schierenberg den Ball in der 72. Minute zum 2:5 Endstand im Voerder Tor unterbrachte.

Ohne Torjägerin Schwennen

Vivien Schwennen, die aktuelle Torschützenkönigin und Stürmerin der Voerderinnen, stand am Wochenende nicht auf dem Platz. Im Schnitt schoss Schwennen bislang knapp zwei Tore pro Spiel und schien den Gastgeberinnen damit am Wochenende zu fehlen. Durch die Niederlage rutscht die Mannschaft von Detlef Lamers in der Tabelle auf den fünften Platz ab.

Spellen: Markert; Wachner, Häusler, Fuchs, Maike Stutz, Langier, Maas, Tenbrink (71. Kirsten Stutz), Hülsdonk, Spöler, Kurzawa.