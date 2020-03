Für den STV Hünxe gab es gegen Lowick nichts zu holen

Hünxe. Die Fußball-A-Junioren des STV Hünxe gingen in der Leistungsklasse gegen einen starken Tabellenführer DJK Lowick auf heimischem Rasen unter.

Die Fußball-A-Junioren des STV Hünxe gingen in der Leistungsklasse gegen einen starken Tabellenführer DJK Lowick mit 0:5 (0:2) auf heimischem Rasen unter. Dabei war schon früh klar, in welche Richtung das Spiel gehen würde. Torwart Jonas Janßen musste bereits in der vierten Minute das erste Mal hinter sich greifen.

STV Hünxe muss am nächsten Spieltag nach Biemenhorst

„Lowick ist einfach eine Klasse besser als wir, die Niederlage ist verdient, obwohl wir alles gegeben haben“, erzählte Coach Uwe Rauer. In der nächsten Woche steht wieder ein schwierige Partie an, die Hünxer gastieren beim Tabellenzweiten SV Biemenhorst. „Wir haben dort nichts zu verlieren. Mal sehen, ob wir das Spiel da anders gestalten können“, sagte Rauer.

Die C-Junioren des STV Hünxe machten ihre Sache besser und konnten drei Punkte ins Golddorf bringen. Sie schlugen den viertplatzierten SV Vrasselt mit 2:0 (1:0) und konnten sich vor dem Tor auf Mats Grefen verlassen, der gleich zweimal traf (13., 60.) und die Punkte für seine Mannschaft sicherte.