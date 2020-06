Am 24. Juni wird auf einem außerordentlichen Verbandstag über den Abbruch der Fußball-Saison am Niederrhein entschieden.

Fußball FVN stimmt am 24. Juni über Saisonabbruch am Niederrhein ab

Am Niederrhein. Das Präsidium des Fußballverbands Niederrhein hat einen außerordentlichen Verbandstag für Mittwoch, 24. Juni, 19 Uhr, einberufen.

Das Präsidium des Fußballverbands Niederrhein hat einen außerordentlichen Verbandstag für Mittwoch, 24. Juni, 19 Uhr, einberufen. Dann wird über den Abbruch der Saison wegen der Corona-Pandemie entschieden.

Der Verbandstag soll in den Räumlichkeiten der Sportschule Wedau und für die Delegierten vornehmlich in digitaler Form stattfinden. Den Teilnehmern wird ermöglicht, am Verbandstag ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und Stimmrechte in elektronischer Form wahrzunehmen.

Spielbetrieb im FVN ist seit 13. März ausgesetzt

Der Spielbetrieb der Saison 2019/2020 wurde am 13. März ausgesetzt. Da die aktuellen Verfügungslagen eine Beendigung der Meisterschaftsspiele bis zum 30. Juni nicht zulassen, wird ein Abbruch vorgeschlagen.

Als Grundlage für eine Entscheidungsfindung waren in den vergangenen Wochen 25 Videokonferenzen mit rund 700 Vertretern von Mannschaften und Vereinen durchgeführt worden. In den Videokonferenzen wurden neben einer starken Befürwortung des Saisonabbruchs auch Überlegungen zur Fortführung der Saison nach dem 1. September geäußert.

93,01 Prozent der Vereine stimmten für Saisonabbruch

Für einen Abbruch (mit Aufsteigern, ohne Absteiger) stimmten anschließend in einer weiteren Umfrage 93,01 Prozent der Vereine. Von 761 befragten Vereinen aus dem FVN nahmen 601 an der Abstimmung teil.

Ein außerordentlicher Verbandsjugendtag des FVN zum Umgang mit dem Spielbetrieb im Juniorenfußball der Saison 2019/2020 ist für Samstag, 27. Juni, in Planung.