Gegen Aachen in der Abwehr ackern

Dinslaken. Wenn die Regionalliga-Handballer des MTV Rheinwacht Dinslaken am Sonntag zur ungewohnten Anwurfzeit um 13 Uhr (wegen des Volkstrauertages darf vorher nicht gespielt werden) den Burtscheider Turnerbund aus Aachen empfangen, könnte die Formkurve beider Teams gegensätzlicher nicht sein. Während der BTB seine letzten drei Partien souverän gewann und sich damit auf den vierten Tabellenplatz vorarbeitete, ist der Meister aus Dinslaken zuletzt dreimal leer ausgegangen und befindet sich punktgleich mit Schlusslicht Siebengebirge auf einem Abstiegsplatz. Die Mannschaft von Harald Jakobs benötigt schleunigst Punkte, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Anfang Dezember warten mit den Partien gegen Spitzenreiter Opladen und beim wiedererstarkten Tabellendritten TV Rheinbach ganz hohe Hürden. Ein Sieg über Aachen wird da fast schon zum Muss.

Jakobs: „Müssen mit den Umständen klarkommen“

Der Auftritt bei der 28:34-Schlappe in Weiden am vergangenen Samstag hat bei Jakobs die Vermutung geweckt, „dass noch nicht alle den Ernst der Lage richtig verstanden haben.“ Gegen Aachen erwartet der MTV-Coach gerade in kämpferischer Hinsicht wieder eine deutliche Steigerung – vor allem mit Blick auf die zweite Hälfte beim Aufsteiger. „Es gibt sicher gute Gründe dafür, dass es bei uns bisher nicht läuft“, spielt Jakobs unter anderem auf die große Verletztenmisere, die zuletzt immer wieder den Ausfall von Führungsspielern nach sich zog, oder die überlange Vorsaison samt Aufstiegsrelegation an: „Aber das ändert sich nun mal nicht. Wir müssen einfach mit den Umständen klarkommen.“

Enders kehrt zurück

Auch gegen Aachen wird es vor allem auf die Deckung ankommen, in der sich das Fehlen von Dennis Backhaus (siehe Infokasten) und Philipp Tuda in Weiden wieder deutlich bemerkbar machte. Am Sonntag droht mit Robert Jakobs, der wieder über starke Rückenbeschwerden klagt, ein weiterer wichtiger Defensivbaustein auszufallen. Der Trainer nimmt die verbliebenen Akteure in die Pflicht: „Abwehrarbeit ist in der Hauptsache eine Frage des Willens. Es wird auf die richtige Einstellung ankommen“, sagt Jakobs. Mit großem Einsatz soll es die Deckung auch den Torhütern leichter machen, die im Idealfall wiederum den Vorderleuten mit ihren Paraden mehr Sicherheit geben könnten. Ein Wechselspiel und Erfolgsmodell der Vorsaison, dass heuer bislang kaum zum Tragen kam.

Immerhin kann Jakobs am Sonntag wieder auf Christoph Enders setzen. Der Kreisläufer musste in Weiden krank passen und wurde schmerzlich vermisst. Unter der Woche hat Enders aber schon wieder normal trainiert. Einem Einsatz sollte nichts im Wege stehen.

Definitiv weiter ausfallen werden bei Rheinwacht dagegen Keeper Marco Banning, Backhaus, Tuda und Nils Kruse.