Glückauf Möllen bindet Trainer Schwarz mit neuem Vertrag

Voerde. Christian Schwarz geht bei den Fußballern von Glückauf Möllen auch in seine dritte Amtszeit. Der Vertrag wurde für die nächste Saison verlängert.

