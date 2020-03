Der Tabellendritte Glückauf Möllen hat im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A bei Union Hamborn mit einer 2:3 (1:2)-Niederlage die Chance verpasst, am Nachbarn TV Voerde vorbeizuziehen. „Die Platzverhältnisse waren katastrophal, aber Union hat das mit viel Kampf und viel Willen hervorragend gemacht. Wir haben den Kampf leider erst in der zweiten Halbzeit angenommen“, haderte Glückauf-Trainer Christian Schwarz.

„Die ersten 20 Minuten haben wir komplett verschlafen und die drei Gegentore waren alle Katastrophenfehler“, ärgerte sich der Coach, wobei er beim zweiten Gegentreffer durch einen Handelfmeter relativierte: „Da kann man drüber diskutieren, unser Spieler wird leicht geschubst und kriegt dann den Ball an die Hand.“

Spiel auf ein Tor, doch es reicht nicht mehr zum Remis

Nach dem 1:3 habe seine Mannschaft angezogen und ab der 65. Minute eigentlich nur noch auf ein Tor gespielt, doch sich nicht mehr belohnt. Die Tore für die Möllener erzielten Mehmet Rustemi (1:1/36.) und Hamza Demir (2:3/70.).

Lokalsport SV Spellen: Feldkamp fordert eine Reaktion Nach dem blamablen 0:8 gegen die DJK Lowick II gastiert der SV Spellen am Sonntag um 15 Uhr beim GSV Suderwick. „Wir müssen eine Reaktion zeigen, Wir haben diese Woche gut trainiert, und die Mannschaft weiß auch, dass sie nicht gut gespielt hat“, so SVS-Trainer Andre Feldkamp. „Suderwick spielt gegen den Abstieg. Die werden alles versuchen, um uns Punkte abzuluchsen. Aber wir haben den Anspruch, oben mitzumischen und müssen gewinnen“, so Feldkamp, der aber auch warnt: „Gegen Gegner von oben spielen wir gut, lassen aber gegen die von unten zu viele Punkte liegen. Da sind wir im Hinterkopf vielleicht etwas zu leichtfertig.“ Personell kann der SVS wieder auf Stammtorhüter Florian Albri zurückgreifen, ansonsten bleibt der Kader voraussichtlich gleich.

Möllen gastiert am Sonntag um 15 Uhr beim Drittletzten Rhenania Hamborn. „Ich hoffe auf Wiedergutmachung und besseres Fußballwetter“, sagt der Glückauf-Trainer. „Seit Beginn der Rückrunde brauchen wir immer ein paar Minuten. Wir müssen von Anfang an da sein“, nimmt der Coach seine Mannschaft in die Pflicht. Dabei kann Schwarz mit Daniel Burkamp und Mumibekir Dema wieder auf zwei Leistungsträger zurückgreifen. Außerdem hofft der Coach auf die Rückkehr von Abwehrchef Matthias Mölleken. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz der angeschlagenen Pierre Grzeskowiak und Marco Breder.

Richtungsweisendes Spiel für Yesilyurt Möllen und Wacker Dinslaken

Der Tabellenletzte Yesilyurt Möllen empfängt zeitgleich den Tabellenzwölften SC Wacker Dinslaken. Beide Mannschaften haben sich einen Sieg fest vorgenommen, um sich im Abstiegskampf Luft zu verschaffen. Möllen steht aktuell zwar neun Punkte hinter den Wackeranern, hat aber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Yesilyurt-Trainer Öztürk Yilmaz hat den Kontrahenten bei der Nachholpartie gegen Tabellenführer Genc Osman II beobachtet. „Spielerisch war da nicht viel zu sehen. Genc war hochüberlegen, aber Wacker hat tapfer gekämpft. In jedem Fall ist es ein richtungsweisendes Spiel für uns, auch um ein Zeichen an die Konkurrenz zu setzen“, meinte der Coach. Personell hofft Yilmaz auf die Rückkehr von Nico Kochanek und Belmin Hadzibajramovic, außerdem auf die Genesung einiger grippegeschwächter Akteure.

„Wenn wir kämpferisch so auftreten wie gegen Genc und dann noch das fußballerische Element dazukommt, mache ich mir keine Sorgen“, gibt sich Wacker-Coach Marcel Antonica zuversichtlich. Gegen den Ligaprimus haben einige Spieler aus der zweiten Mannschaft ausgeholfen, für das Kellerduell hofft Antonica auf eine dickere Personaldecke. „Wir müssen drei Punkte holen“, bekräftigt der Coach.

Deutlich komfortabler sieht die Situation bei der Reserve des TV Jahn Hiesfeld sowie Rot-Weiß Lohberg aus, die sich um 15.15 Uhr begegnen werden. Die Kontrahenten stehen mit jeweils 32 Punkten auf dem vierten respektive fünften Platz. „Das sind zwei Mannschaften auf dem gleichen Niveau, wir sind nicht umsonst punktgleich. Ich erwarte ein 50:50-Spiel, Tagesform und Spielglück werden entscheiden“, sagt Hiesfelds Trainer Frank Pluhnau.

Verzichten muss der Coach auf den gesperrten Onur Baran, dazu sind die angeschlagenen Can Zengin und Nils Herbers noch fraglich. „Das ist schon ein richtungsweisendes Spiel, ich möchte mich oben festsetzen“, bekräftigt Pluhnau.

„Das wird ein sehr temporeiches Spiel, beide Mannschaften spielen einen guten Ball und sind sehr gut drauf“, schlägt RWS-Trainer Ugur-Deniz Aydin in eine ähnliche Kerbe wie Pluhnau. Bei RWS wird der rotgesperrte Ismail Hamzaoglu fehlen, ansonsten sind alle Spieler an Bord.

Der Tabellenzweite TV Voerde gastiert zeitgleich bei Union Hamborn. „Das wird nicht einfach, wir müssen unsere Leistungen der letzten Wochen auf den Platz bringen und auf uns schauen – das ist das Entscheidende“, sagt TVV-Trainer Jörg Lieg. Bei den Voerdern wird neben den langzeitverletzten Chris Harder (Schambeinentzündung) und Henning Brands (Handgelenksbruch) auch Andre Kühnen ausfallen. Dafür kehrt Daniel Fahnenbruck in den Kader zurück.