Hallenfußball: Forsche Töne von Titelverteidiger Oberlohberg

Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen auf der Bezirkssportanlage an der Voerder Straße lassen die Fußballer des SuS 09 Dinslaken seit Mitte Oktober ein Nomadendasein führen. Am Sonntag jedoch darf der Verein einmal wieder in die Gastgeberrolle schlüpfen. Der Bezirksligist ist ab 12.30 Uhr in der Hans-Efing-Halle Ausrichter der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft.

Der Trainer des SuS 09, Julian Schubert, setzt dabei darauf, dass sich seine Truppe und der Verein vor allem gut verkaufen und ein vernünftiges Turnier auf die Beine stellen. „Darauf liegt unser Hauptaugenmerk. Wir nehmen so ein Turnier immer ernst, aber wir wissen auch, dass wir nicht die Hallenspezialisten sind“, erläutert der Coach. „Das sportliche Ergebnis ist zweitrangig.“

Personell wird er ein paar Akteure aus der ersten Reihe, aber auch ein paar Spieler aufbieten, die zuletzt seltener auf dem Platz standen. „Ich selbst werde auch noch für zwei oder drei Spiele meine Schuhe schnüren“, fügt Schubert hinzu. Die übrigen Dinslakener Akteure helfen dann bei der Organisation und dem Verkauf mit.

Jahn mit gemischter Truppe

Landesligist TV Jahn Hiesfeld gilt für viele Zuschauer sicher als Titelanwärter. Übungsleiter Marcus Behnert glaubt das aus Sicht der anderen auch, schränkt aber ein: „Da wir mit einem Mix aus der ersten und zweiten Mannschaft antreten werden, sehe ich uns nicht als Favorit. Die Halle hat auch ihre eigenen Gesetze“, so Behnert. „Dennoch wollen wir natürlich den Pokal holen.“

Seine Spieler hätten selbst entscheiden können, ob sie in der Halle antreten wollen. „Aufgrund vieler Verletzungen in der letzten Zeit haben aber einige darauf verzichtet“, erläutert Behnert. „Die Anderen haben aber Bock.“ Als Favoriten auf den Titel sieht der Hiesfelder Übungsleiter vor allem RWS Lohberg aufgrund starker Individualisten.

Für die Lohberger selbst hat die Stadtmeisterschaft einen besonderen Stellenwert, versichert Coach Ugur Deniz Aydin. „Wir haben in der Vergangenheit schon ein paar mal gewonnen und wollen auch dieses Mal versuchen, mit einer starken Truppe entsprechend aufzutreten“, erläutert Aydin.

Druck beim Landesligisten?

Der Trainer des A-Ligisten sieht auch eher den Druck beim Landesligisten aus Hiesfeld. „Meine Mannschaft kann den Pokal holen. Wichtiger ist aber, dass alle gesund bleiben.“ Zuletzt gewann Rot-Weiß das eigene Hallenturnier, auch dank einiger guter Kicker in den eigenen Reihen.

Der Aufsteiger in die Kreisliga A, Wacker Dinslaken, geht mit einem neuen Cheftrainer ins Turnier. Julien Wans legte sein Amt im Winter aus privaten Gründen nieder. Nachfolger ist der Co-Trainer der Aufstiegssaison Sebastian Herms. Zuletzt war Herms Torwart-Trainer und kam in der laufenden Saison als Aushilfe zu zwei Einsätzen. Er übernimmt bis Saisonende. „Wir erscheinen mit einem guten Kader und wollen den ein oder anderen Gegner ändern“, gibt sich Herms frohen Mutes über die anstehende Aufgabe. Als Favoriten sieht er vor allem den TV Jahn Hiesfeld.

Titelverteidiger aus Oberlohberg

Die letzte Auflage gewann ziemlich überraschend die SGP Oberlohberg, damals noch als A-Ligist. Trotz des freiwilligen Rückzugs in die Kreisliga B und dem Verlust vieler Protagonisten von damals schlägt Trainer Andreas Matyjaszek ziemlich forsche Töne an: „Wir wollen den Titel gerne verteidigen. Kein Spiel ist verloren, bevor es zu Ende ist. Ich habe immer noch sechs, sieben Jungs, die in der Halle richtig gut zocken können.“

Der zweite B-Ligist, der VfB Lohberg, hat da ganz andere Ziele: „Es darf sich auf keinen Fall jemand verletzten. Wir brauchen jeden Mann für die Rückrunde“, sagt Coach Sascha Turnau. Von den zahlreichen Akteuren, die sich zuletzt mit Blessuren herumplagten, wird daher auch kaum jemand für die „Knappen“ auf dem Parkett stehen. „Natürlich geben wir unser Bestes, aber die Möglichkeiten sind eher beschränkt“, gibt Turnau zu.