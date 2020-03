Das Coronavirus stellt die Gesellschaft derzeit auf eine echte Probe. Nur wenige Dinge laufen so weiter wie zuvor und die vielen Umstellungen machen auch vor dem Leistungssport nicht Halt. Mit Noah Beyer und Dennis Szczesny sind zwei Dinslakener in Diensten des TuSEM Essen von den Auswirkungen des Virus betroffen. Der Spielbetrieb in der 2. Handball-Bundesliga wurde bis mindestens Mitte April eingestellt. Auch der Trainingsbetrieb ruht, zumindest insofern, als kein Mannschaftstraining stattfindet. Aber Essens Trainer Jaron Siewert hat sich in Abstimmung mit Athletiktrainer Jonas Schmidt längst etwas einfallen lassen und den Spielern ein Programm für die eigenen vier Wände zusammengestellt. „Das sind verschiedene Übungen, die wir ganz einfach im Wohnzimmer machen können. Jonas hat extra Videos für uns gemacht. Zudem gehen wir, so lange es noch erlaubt ist, draußen laufen“, berichtet Dennis Szczesny, der ehemalige Spieler des TV Jahn Hiesfeld .

Dennis Szczesny organisiert sich Gewichte fürs Wohnzimmer

Szczesny hat sich für die freie Zeit einiges vorgenommen: „Wir sollen drei- bis fünfmal die Woche etwas machen. Ich gehe zweimal pro Woche laufen und mache an den anderen Tagen ein Workout zu Hause.“ Dafür hat sich der Rückraumspieler gemeinsam mit Freundin Lea extra noch verschiedene Trainingsutensilien fürs Wohnzimmer besorgt.

Auch sein Teamkollege Noah Beyer, einst beim TV Jahn Hiesfeld und MTV Rheinwacht Dinslaken am Ball, leistet seine „Arbeit“ im Wohnzimmer. Der Begriff „Homeoffice“ macht derzeit also auch bei Profi-Sportlern die Runde. „Ich mache täglich meine Übungen und gehe dazu noch laufen“, sagt der fleißige Linksaußen.

Noah Beyer, einst beim TV Jahn Hiesfeld und MTV Rheinwacht Dinslaken am Ball, Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Bitter ist die plötzliche Spielpause aber nicht einfach nur für alle Sporttreibenden oder die unterschiedlichen Ligen, sondern besonders für den TuSEM. Die Essener präsentierten sich zuletzt in hervorragender Verfassung und gewannen vier Spiele in Folge. Nach einer ebenso starken Hinrunde dürfen sich Szczesny, Beyer & Co. deshalb ernsthafte Hoffnungen auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga machen. Derzeit steht der TuSEM auf dem zweiten Platz, welcher auch zum Aufstieg berechtigt. Ob und wie es aber im Ligaalltag weitergeht, weiß keiner. „Die Ungewissheit ist natürlich da und belastet“, gibt Beyer zu. Auf Sport verzichten kann und will der wieselflinke Außenspieler aber nicht: „Ich drehe durch, wenn ich keinen Sport mache, deshalb ist das für mich derzeit auch kein Problem zu Hause etwas zu tun.“

Dinslakener Profis in Diensten von TuSEM Essen leben mit der Ungewissheit

Der Auf-und Abstieg in der Bundesliga ist derzeit nicht klar geregelt, da niemand abschätzen kann, ob noch weitergespielt wird oder nicht. Für den Fall eines Abbruchs, gäbe es verschiedene Szenarien. Die meisten würden für einen Aufstieg der Essener sprechen. Ganz ungelegen käme den Spielern das nicht. „Ich würde“, so Rückraumspieler Szczesny, „es lieber sportlich schaffen, aber wir nehmen es auch so.“ Sein Teamkollege Beyer ist da ähnlicher Ansicht: „Ich glaube wir würden uns da irgendwie drüber freuen, aber es wäre nicht das Gleiche.“ Die große Ungewissheit spielt bei den beiden derzeit eine große Rolle. Mehr oder weniger gefangen in den eigenen vier Wänden arbeiten die Profis an ihrer Form. „Ziel ist es natürlich, dass da auf der Waage nichts dazu kommt“, scherzt Szczesny und erklärt dann weiter: „Die Situation ist bestimmt nicht optimal, aber es ist auch für alle anderen nicht besser.“

Finanzielle Sorgen umtreiben die Profiklubs

Der siebenmalige polnische Nationalspieler rechnet derweil auch nicht mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs: „Ich denke nicht, dass Mitte oder Ende April wieder Sport gemacht wird. Ich denke, wir sind aktuell einem Abbruch der Saison näher.“

So trainiert der Dinslakener Handballprofi Dennis Szczesny vom Zweitligisten TuSEM Essen in Zeiten von Corona. Foto: Dennis Szczesny

Ganz unrecht hat der 26-Jährige nicht, denn schließlich stehen in der 2. Bundesliga noch zehn Begegnungen für jede Mannschaft aus. Diese in der kurzen Zeit nachzuholen, würde einige Spieltage unter der Woche erfordern. Erschwerend hinzu kommt, dass die Mannschaften derzeit nicht trainieren können.

Ein weiterer belastender Faktor in dieser Zeit ist auch das Thema der Finanzen. Den Vereinen, darunter auch Traditionsklub TuSEM Essen, fehlen Zuschauergelder durch die vielen Spielausfälle. Seitens der Handball-Bundesliga gab es zuletzt den Vorschlag der Kurzarbeit, wobei die Profis nur 60 Prozent ihrer Gehälter beziehen würden. Der Dinslakener Dennis Szczesny bleibt noch gelassen: „Darüber“, so der ehemalige Spieler des TV Jahn Hiesfeld, „wurde bei uns noch nicht gesprochen. Wir haben erstmal unsere Trainingspläne für zwei Wochen.“