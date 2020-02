Etwas mehr als sechs Monate ist es her, da lagen sich die Handballer, damals noch unter dem Namen TV Jahn Hiesfeld, in den Armen und feierten den Aufstieg in die Handball-Oberliga. Mittendrin Harry Mohrhoff, der als Trainer auch maßgeblichen Anteil am Sprung in die höhere Spielklasse hatte. Kurz nach Beginn der Rückrunde ist jetzt klar, Mohrhoff hört im Sommer als Trainer der HSG Hiesfeld/Aldenrade auf. Sein Rücktritt kommt überraschend, denn schließlich hat der Coach den Verein vor zweieinhalb Jahren übernommen, vor dem Abstieg aus der Verbandsliga gerettet und ihn nur ein Jahr später in die Oberliga geführt. Dort angekommen, tut sich die HSG zwar schwer, ist aber dennoch auf einem guten Weg, die Klasse zu halten. Mit 10:22 Punkten stehen die Schützlinge von Mohrhoff derzeit auf dem elften Tabellenplatz. Immerhin vier Punkte vor den Abstiegsrängen.

Am Montagmorgen reichte der Übungsleiter seine schriftliche Kündigung beim Verein ein. Die Verantwortlichen hatte er am Vorabend bereits über seine Entscheidung unterrichtet. Seine Beweggründe wollte Harry Mohrhoff nicht kommentieren: „Mit der Mannschaft oder unserem Tabellenplatz hat das nichts zu tun. Zu den genauen Gründen gebe ich aber keinen Kommentar ab“, ergänzte aber direkt im Anschluss: „Ich werde bis zum Ende bei der HSG alles geben, um den Klassenerhalt mit der Mannschaft zu schaffen.“ Seine Entscheidung teilte der Trainer der Mannschaft am Dienstagabend beim Training mit.

Stephan Christ soll es künftig richten

Jörg Schnier, Vorsitzender der HSG Hiesfeld/Aldenrade, äußerte sich ebenfalls zu Mohrhoffs Abgang: „Wir sind Harry überaus dankbar für seine Arbeit. Sein Verdienst ist unter anderem der Aufstieg in die Oberliga, und darauf können wir stolz sein. Dennoch denke ich, dass es an der Zeit ist, in der Mannschaft neue Impulse zu setzen.“ Einen möglichen Nachfolger für Mohrhoff haben die Verantwortlichen laut Schnier „so gut wie sicher“. Mit Stephan Christ soll ab Sommer ein in der Region noch Unbekannter das Ruder bei der HSG übernehmen. Christ kommt gebürtig aus Baden-Württemberg und wohnt seit einem Jahr in Walsum. „Stephan Christ“, erklärt Schnier, „ist nach Walsum gezogen und hat uns angeschrieben, ob er einmal pro Woche bei den Alten Herren mittrainieren kann. So ist der Kontakt entstanden.“

In Christ sehen die Verantwortlichen vor allem eine Chance. „Wenn wir jetzt einen Trainer wie Achim Schürmann beispielsweise verpflichtet hätten, dann hätten da viele schon eine Meinung zu. Jetzt haben wir aber jemanden, den hier keiner kennt. Vielleicht ist das auch ganz gut so“, kommentiert Schnier die Personalie Christ, die unmittelbar vor dem Abschluss steht.