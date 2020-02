Dinslaken. Am Wochenende haben die Dinslaken Kobras in den Pre-Playoffs der Eishockey-Regionalliga zwei Heimspiele gegen Ratingen und Diez-Limburg.

Hoffnung der Dinslaken Kobras liegt in den Heimspielen

Vor dem Beginn der Pre-Playoffs in der Eishockey-Regionalliga hatte Milan Vanek, Trainer der Dinslakener Kobras, bereits betont, wie wichtig die Heimspiele sind. Am Wochenende haben die Giftschlangen gleich zwei Heimspiele. Zunächst kommen am Freitag (20 Uhr) die Ratinger Ice Aliens in die Schlangengrube, ehe dann am Sonntag (19 Uhr) der Spitzenreiter EG Diez-Limburg zu Gast ist.

Die beiden Begegnungen sind deshalb für die Kobras so enorm wichtig, weil das letzte Heimspiel der Zwischenrunde auch gleichzeitig am letzten Spieltag gegen die Bären aus Neuwied steigt. Bis dahin wollen Milan Vanek und seine Schützlinge noch die Chance auf das Halbfinale wahren.

Die aktuelle Situation bei den Kobras ist ein Paradoxon. Mit der gezeigten Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren und auch speziell mit dem bisherigen Verlauf kann der Regionalligist mehr als zufrieden sein. Bei einem Blick auf die Tabelle der Zwischenrunde wird aber auch schnell klar, dass es langsam eng wird mit dem Weiterkommen. Aus den ersten vier Spielen konnten die Giftschlangen lediglich einen Zähler ergattern. Vaneks Divise für das Wochenende ist klar: „Punkten, punkten, punkten, mehr kann ich da nicht sagen. Wir brauchen mindestens sieben Punkte aus den drei verbleibenden Heimspielen.“

Mit dem Rücken zur Wand

Der Ernst der Lage ist auch in Mannschaftskreisen bekannt, so äußerte sich Kapitän Benedikt Hüsken nach dem Spiel am vergangenen Sonntag mit den Worten: „Wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand.“ Damit das gesteckte Ziel, in der Zwischenrunde unter die ersten vier Teams zu kommen, noch realisiert werden kann, wurde unter der Woche wieder hart gearbeitet. Vanek gab seinen Spielern am Montag einen Ruhetag, ehe es dann wieder aufs Eis ging. Aber nicht nur auf gefrorenem Untergrund wurde geschuftet, die Spieler mussten erneut auch in der Theorie ran. „Ich habe“, erklärt Vanek, „wieder eine Videoanalyse für die Mannschaft vorbereitet. Die Jungs sollen sich auch selber sehen. Außerdem haben wir auch einige Einzelgespräche in dieser Woche geführt.“ Der Wille ist also groß. Ganz egal ob bei Spielern oder Verantwortlichen.

Vor dem Doppelspieltag gibt es Erfreuliches aus dem Dinslakener Lazarett. Bis auf Petr Macaj sind alle Akteure an Bord. Nichtsdestotrotz hat sich der Übungsleiter ein paar neue Sachen für das Wochenende überlegt: „Es wird Veränderungen in der Aufstellung geben. Ich werde nichts unversucht lassen, denn für mich ist wichtig, dass wir gewinnen.“

Ein Schwergewicht an der Spitze

Das vermeintlich leichtere Spiel wartet auf die Kobras am Freitag, denn auch die Außerirdischen aus Ratingen haben erst drei Punkte auf dem Konto und landeten in der Hauptrunde sogar hinter den Dinslakenern. Am Sonntag kommt mit der EG Diez-Limburg dann aber ein echtes Eishockey-Schwergewicht in die Schlangengrube. Die „Rockets“ konnten nicht nur die Hauptrunde gewinnen, sondern grüßen auch in der Tabelle der Pre-Playoffs wieder von ganz oben. Chancenlos sind die Kobras aber keinesfalls, denn auch in der Hauptrunde gelang schon ein Sieg gegen die EG auf eigenem Eis.