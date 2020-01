HSG Hiesfeld/Aldenrade hofft auf einen Befreiungsschlag

Zwei Siege haben die Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade nach elf Spielen erst auf dem Konto, die Folge ist bei 4:18 Punkten der beinharte Abstiegskampf in der Oberliga. Zwei Partien stehen in der Hinrunde noch auf dem Programm, und damit zwei Chancen, die eigene Position im Vierkampf mit der punktgleichen Konkurrenz aus Angermund und Aufderhöhe sowie dem um einen Zähler schlechter postierten Schlusslicht HSG Neuss/Düsseldorf II zur Saisonhalbzeit noch zu verbessern. Eine Gelegenheit bietet sich am Samstag (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen den TV Oppum, der zwar nur drei Plätze, aber acht Punkte vor der HSG rangiert.

Die kurze Weihnachtspause hat Harry Mohrhoffs Team offenbar genutzt: Der Jahresauftakt gelang mit dem zweiten Platz hinter dem Regionalliga-Nachbarn MTV Rheinwacht Dinslaken beim Turnier des HC Sterkrade vor Wochenfrist, „daran wollen wir anknüpfen“, sagt der HSG-Trainer. Auch im Training gingen die Akteure des Tabellenelften engagiert zur Sache, allerdings meldeten sich zuletzt mit Marvin Strehl, Tobias Terhorst und Florian Jüngling gleich drei Spieler krank. „Wir werden sehen, wer kurzfristig noch einsatzbereit ist“, hofft Mohrhoff auf schnelle Genesung seiner Patienten – und darauf, dass nicht noch mehr Ausfälle dazukommen.

Denn Punkten wird immer mehr zur Pflicht, zumal in den nächsten Wochen der Wahrheit mit Oppum, dem Siebten Unitas Haan und dann im ersten Rückrundenspiel der TSV Aufderhöhe als direkter Rivale im Kampf um den Klassenerhalt Gegner warten, gegen die im günstigsten Fall ein Befreiungsschlag und der Anschluss an das Tabellenmittelfeld möglich wäre. „Wir haben die Möglichkeit, gegen Oppum zu punkten“, ist Mohrhoff überzeugt, „das wäre gut fürs Selbstbewusstsein“.