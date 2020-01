HSG Hiesfeld/Aldenrade holt Selbstvertrauen im Abstiegskampf

Nach einem bis dato unglücklichen Saisonverlauf dürfen sich die Oberliga-Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade über einen wichtigen Sieg gegen den Tabellenachten TV Oppum freuen. Mit 28:24 (14:11) gewann die Mannschaft von Trainer Harry Mohrhoff vor heimischer Kulisse und fuhr damit den dritten Sieg der laufenden Spielzeit ein.

Dabei starteten die Hausherren zunächst sichtlich verunsichert und leisteten sich in den ersten Minuten einen Fehler nach dem anderen. Bereits nach elf Spielminuten, beim Stand von 3:7, nahm Coach Mohrhoff mit einer frühen Auszeit erste Veränderungen in der Abwehr vor, woraufhin seine Mannschaft deutlich besser in die Partie fand und nach 18 Minuten zum 8:8 ausglich.

Im Anschluss daran übernahmen die Gastgeber mehr und mehr die Kontrolle über die Begegnung, auch, da Oppums Toptorschütze Fabian Bednarzik kaum Zugriff auf die Partie bekam und Keeper Adrian Schnier in vielen Situationen einen starken Rückhalt darstellte. Im Angriff waren es vor allem Lennart Blum und Kevin Kirchner, die Verantwortung übernahmen und immer wieder zu einfachen Toren aus der zweiten Reihe kamen. Mit einer verdienten 14:11-Führung ging es dann in die Kabine.

Unkonzentriertheiten im Spielaufbau

Im zweiten Durchgang passierte dann das, wofür die HSG in dieser Saison bereits bekannt ist. Durch nicht genutzte Chancen und einige Unkonzentriertheiten im Spielaufbau kamen die Gäste zurück in die Partie und stellten nur innerhalb von zwölf Minuten auf 18:18. Erneut nahm Mohrhoff eine Auszeit, die sein Team wieder auf Kurs bringen sollte. Besonders Florian Jüngling brachte über Rechtsaußen frischen Wind in das Spiel der HSG, traf innerhalb weniger Minuten gleich drei Mal und stellte gut zehn Minuten vor Schluss auf 22:18.

Zwar versuchten die Gäste aus Krefeld noch einmal Druck zu machen, leisteten sich jedoch zu viele Fehler, welche die Hausherren zu nutzen wussten. Am Ende gewann die HSG trotz, wie aus den vergangenen Spielen gewohnt, hoher Fehlerquote im Abschluss verdient gegen einen im Großen und Ganzen zu harmlosen TV Oppum.

Coach Mohrhoff freute sich nach der Partie über einen gelungenen Auftakt nach der vierwöchigen Winterpause: „Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Im Abschluss haben wir nach wie vor eine zu hohe Fehlerquote, daran müssen wir arbeiten. Aber vor allem defensiv haben wir gute Arbeit geleistet.“ Im Hinblick auf die Rückrunde sieht der Trainer den Knackpunkt zum Erfolg klar im Selbstvertrauen seiner Mannschaft: „Man hat gesehen, dass wir in vielen Spielen gut mithalten konnten und am Ende nur knapp verloren haben. Die Saison ist noch nicht gelaufen, daher müssen wir wieder Selbstvertrauen aufbauen und an uns glauben“, so der Übungsleiter. In der kommenden Woche gastiert die HSG Hiesfeld/Aldenrade beim Tabellensiebten, der DJK Unitas Haan, und hofft am letzten Spieltag der Hinrunde noch einmal Selbstvertrauen für die Rückrunde zu tanken.

HSG: Schnier, Hillig, Berner (3), Homscheid (2), Möller, Jurczik (3), Jüngling (5), Blum (5), Pobric (3), Kirchner (4), Schwarz, Terhorst, Ebbing, Marijanovic.