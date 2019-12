Dinslaken. Die HSG empfängt am Samstag um 18 Uhr in der Frauenhandball-Oberliga die Eintracht Duisburg. Trainer Rahmel will das Jahr gut abschließen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

HSG Hiesfeld/Aldenrade möchte Derby-Sieg zum Jahresende

Für Janosch Greinert sind die Rollen vor dem Derby der HSG Hiesfeld/Aldenrade gegen Eintracht Duisburg am Samstag (18 Uhr) in der Frauenhandball-Oberliga in diesem Spiel eindeutig verteilt. „Der Druck auf die Aldenraderinnen ist eindeutig größer. Wenn sie das verlieren, können sie die Meisterschaft wohl vergessen“, sagt der Trainer der Eintracht, der im Umkehrschluss feststellt, dass seine Schützlinge in der Walsumer Halle „nichts zu verlieren“ haben.

Sein Gegenüber Dirk Rahmel mag das nicht ganz so drastisch formulieren und stellt lediglich fest: „Wir spielen zu Hause und wollen das Jahr einigermaßen gut abschließen.“ Das wäre mit einem Sieg für die Spielgemeinschaft verbunden, die derzeit einen Punkt hinter Spitzenreiter TV Aldekerk II liegt. Kein Kreuzbandriss bei Kern Unter der Woche gab es eine bedingt gute Nachricht für die HSG: Maike Kern hat sich nicht den befürchteten Kreuzbandriss zugezogen. Allerdings wurden ein Knorpelschaden und ein Meniskusschaden diagnostiziert, was jeweils ebenfalls mit einer langen Pause verbunden sein dürfte. Ansonsten gibt es bei den Gastgeberinnen keine Ausfälle. Die Eintracht dürfte, wenn sie komplett antreten kann, das aufs Feld bringen, was sie laut Dirk Rahmel ausmacht: „Die spielen eine hervorragende Rolle als Aufsteiger, weil sie eine eingespielte Mannschaft sind.“