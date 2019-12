HSG Hiesfeld/Aldenrade: Möhle nicht mehr im Oberliga-Kader

Die Oberliga-Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade haben in der Vorwoche den Sprung von den Abstiegsrängen geschafft. Die Mannschaft von Harry Mohrhoff würde als Liganeuling auch liebend gerne auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern. Um dies zu realisieren, wären weitere Punkte wichtig. Am Samstag (16 Uhr) tritt die HSG bei der Zweitvertretung der SG Langenfeld an.

Die Langenfelder sind alles andere als Fallobst und haben einige Akteure in ihren Reihen, die schon in höheren Klassen gespielt haben. Zudem stellen die Gastgeber mit 234 Gegentoren die derzeit beste Defensive der Liga. „Bei uns müssen Einsatz und Einstellung stimmen“, fordert Trainer Mohrhoff. „Die Langenfelder sind körperlich sehr stark, das wird eine ordentliche Aufgabe.“

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Vor dem Spiel gibt es bei der HSG personelle Veränderungen. Während Philipp Jurzik aus privaten Gründen nicht mit von der Partie ist, wird Nico Möhle in Zukunft für die HSG-Reserve auflaufen und pausiert auf eigenen Wunsch. „Nico hat nicht die Spielanteile bekommen, die er sich hier versprochen hat“, erklärt Mohrhoff. „Es ist sein Wunsch, in der Reserve Spielpraxis zu sammeln, und dann ist eine Rückkehr in die erste Mannschaft nicht ausgeschlossen.“

Für Möhle rückt vorerst Florian Jüngling in den Oberliga-Kader. Der Youngster hatte schon in der Vorwoche bei der „Ersten“ ausgeholfen und ist auch am Samstag an Bord. Nach dem letzten Meisterschaftsspiel des Jahres wartet mit dem Viertelfinale im Kreispokal noch ein kleines Highlight. Am Dienstag geht es gegen den Nachbarn und derzeitigen Vorletzten der Regionalliga, den MTV Rheinwacht Dinslaken.

Horst Helsper Foto: Lars Fröhlich/FFS

>>>TRAUER UM HORST HELSPER

Horst Helsper ist tot. Der ehemalige Manager und Abteilungsleiter der Handballer des TV Jahn Hiesfeld verstarb am Mittwoch im Alter von 66 Jahren. Helsper sorgte viele Jahre dafür, dass der TV Jahn in der vierthöchsten Liga spielen kann. Er investierte viel Zeit und Geld und war stets mit Herzblut bei der Sache. Am Dienstag wird es vor dem Kreispokalspiel zwischen der HSG Hiesfeld/Aldenrade und dem MTV Rheinwacht Dinslaken eine Schweigeminute zu Ehren Helspers geben. Die Trauerfeier ist am kommenden Freitag um 12 Uhr auf dem Waldfriedhof Oberlohberg.