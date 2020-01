HSG Hiesfeld/Aldenrade: Rahmel hakt den Aufstieg schon ab

Dirk Rahmel war bedient. „Über den Aufstieg spreche ich nicht mehr“, erklärte der Trainer des Frauenhandball-Oberligisten HSG Hiesfeld/Aldenrade nach der 25:29 (14:16)-Niederlage bei Adler Königshof.

Was da passiert ist? „Das würde ich auch gerne wissen“, sagte Trainer Dirk Rahmel. „Eine geschlossene Mannschaft gewinnt gegen Einzelspielerinnen – so würde ich das beschreiben“, war der Coach mächtig sauer.

Damit ist der Rückstand auf Spitzenreiter Aldekerk auf drei Punkte angewachsen. Klingt nicht viel, kann im Handball aber eine ganze Menge sein. „50 Minuten lang hatten wir weder eine gute Torhüter- noch eine gute Abwehrleistung. Dann kann man nicht gewinnen, erst recht nicht, wenn man nicht versteht, dass man arbeiten muss.“ So hat Rahmel „viele Baustellen“ ausgemacht, die es erst einmal zu bearbeiten gibt.

Maike Kern hat sich zwar überraschend früh in den Dienst der Mannschaft gestellt, war aber nach ihrer Verletzung freilich nicht bei 100 Prozent. So war es lediglich Nele Ahlendorf, die eine ansprechende Leistung bot. Alle anderen werden die Einschätzung ihrer Leistung wohl am Trainingspensum unter der Woche ablesen können.

HSG: Hüsken (6), Kern, Ahlendorf (je 5), Strunz (3/1), Löwenthal, Woock (je 2), Frontzek, Getz.