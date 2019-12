HSG Hiesfeld/Aldenrade scheiterte an sich selbst

Die Oberliga-Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade müssen den nächsten Rückschlag verdauen. Auf den souveränen zweiten Saisonsieg vor einer Woche folgte nun die neunte Pleite. Bei der 34:30 (19:14)-Niederlage bei der Reserve der SG Langenfeld kam die HSG gut ins Spiel und hielt bis zum 8:7 (14.) mit. Dann folgte aber die schwächste Phase des Aufsteigers.

„Wir haben in vielen Situationen naiv agiert“, befand Trainer Harry Mohrhoff. Unnötige Würfe, die laut Mohrhoff nicht einmal den Namen „Wurf“ verdient hätten, mehrere verworfene Tempogegenstöße und Siebenmeter in Kombination mit einer zeitweise desolaten Abwehrleistung („Da standen wir teilweise rum wie Fahnenstangen“) führten dazu, dass die SG sich immer weiter auf 11:8, 14:8 und 17:12 absetzen konnte.

In Hälfte zwei schaffte es die HSG zunächst nicht, den Rückstand zu verringern. Beim Stand von 28:21 (49.) schien die Partie gelaufen. Doch die Mohrhoff-Truppe bewies Moral und kämpfte sich durch vier Tore in Folge noch einmal heran (28:25). Um das Spiel noch einmal richtig spannend zu machen, war die Fehlerquote jedoch, wie schon so oft in dieser Saison, zu hoch. „Die Jungs waren alle engagiert, die Einstellung war gut, aber man merkt, dass das Selbstvertrauen fehlt“, so Mohrhoff.

Zum Jahresabschluss wartet noch ein echtes Highlight auf die HSG. Am Dienstag (20 Uhr in Hiesfeld) kommt es zum Pokalderby gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken.

HSG: Schnier, Hillig; Homscheid (6/3), Kirchner, Blum (je 5), Pobric (4), Terhorst (3), Marijanovic, Jüngling, Möller (je 2), Berner (1), Strehl.