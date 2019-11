Hünxer Volleyballerinnen entscheiden Krimi für sich

Hünxe. In einem echten Volleyball-Krimi setzten sich die Damen des STV Hünxe gegen den TSV Bayer Dormagen in der Oberliga mit 3:2 durch.

An Spannung fehlte es am Sonntagabend in der Sporthalle in den Elsen nicht. In einem echten Volleyball-Krimi setzten sich die Damen des STV Hünxe gegen den TSV Bayer Dormagen mit 3:2 (25:20, 20:25, 25:18, 21:25, 17:15) durch. Ganze 123 Minuten dauerte die Oberliga-Partie, ehe der STV seinen ersten Matchball zum Sieg nutzte. Nur eine Minute zuvor hatten die Gäste aus Dormagen noch die Chance auf den Sieg, doch der STV kämpfte stark und klettert nach dem Erfolg sogar auf den dritten Platz in der Tabelle.

Zu Beginn des Spiels hatten die Gastgeberinnen noch ein wenig Sand im Getriebe und waren zunächst beim Stand von 4:9 im Hintertreffen. Das Blatt wendete sich allerdings schnell. Durch einen starken Aufschlag von Jacqueline Höke ging der STV dann sogar mit 14:13 in Führung und gab diese auch nicht mehr aus der Hand.

Im zweiten Durchgang spielte Dormagen erneut gut mit. Die Gäste konnten sich nach dem zwischenzeitlichen 12:12 dann auf 20:16 absetzen und den Satz auch gewinnen.

Im dritten Durchgang stellte STV-Coach Konstantin Anthis dann etwas um und hatte Erfolg. Früh setzten sich die STV-Damen ab und sicherten sich mit dem Satzgewinn auch den ersten Punkt.

Der vierte Durchgang brachte wieder einiges an Spannung. Die Gäste aus Dormagen gaben keinen Ball verloren und glänzten vor allem durch ihre gute Annahme. Nach dem Stand von 19:19 verloren die Gastgeberinnen etwas den Faden und mussten den Satz schließlich mit 21:25 abgeben.

Es kam der alles entscheidende fünfte Satz. Einige Zuschauer hatten sich längst von den Bänken am Rande der Sporthalle erhoben und feuerten die Mannschaft lautstark an. Der Entscheidungssatz spiegelte die gesamte Partie sehr gut wieder.

Auf Seiten der Hünxer wussten vor allem Zuspielerin Carina Streich und Sophia Gruhn als Diagonalangreiferin zu überzeugen. Bei Bayer Dormagen stimmte neben der guten Einstellung auch die Annahme. Zunächst führten die STV-Damen mit 10:8, doch Dormagen drehte das Spiel zunächst und hatte beim 14:13 auch den ersten Matchball. STV-Trainer Anthis reagierte und bat zu einer Auszeit. Beim erneuten 14:15-Rückstand blockte der STV stark und glich aus. Ein Schmetterball von Rebecca Olstowski ließ die Hünxer dann um 19.04 Uhr schließlich jubeln.

Auch Übungsleiter Anthis war zufrieden. Mit einem breiten Grinsen fasste er das Geschehene zusammen: „Ich habe vorher gesagt, dass Dormagen nicht so schlecht ist, wie es die Tabelle sagt. Meine Mannschaft hat ein super Spiel gemacht.

STV: Olstowski, Streich, Höke, Gruhn, Haas, Lang, Frintrop, Medved, Abel, Hüttermann, Lünenstraß.