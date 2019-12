In Herford hingen die Trauben für Dinslaken zu hoch

Die Personalsituation ist angespannt bei den Dinslakener Kobras. Das leidige Thema der Kranken und Verletzten zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Mittlerweile ist aber Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Zwar musste Trainer Milan Vanek beim Freitagabendspiel in Herford noch auf zahlreiche Akteure verzichten, doch in den kommenden zwei Wochen soll der Kader wieder komplett sein.

In Ostwestfalen hängen die Trauben hoch. Nicht umsonst wurden die Dragons aus Herford zuletzt zweimal in Folge Meister in der Eishockey-Regionalliga. Ihre Qualität stellten die Gastgeber auch gegen die Dinslakener Kobras unter Beweis. Nach sechzig Minuten mussten sich die Giftschlangen mit 2:5 (0:2 1:3, 1:0) geschlagen geben.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Mit nur zwei Verteidigern waren die Dinslakener angereist und mussten improvisieren. „Ich hatte“, erklärte Vanek, „zeitweise fünf Angreifer auf dem Eis, weil die Jungs von hinten einfach platt waren. Mit zwei Verteidigern kann man nicht spielen, aber wir haben es dennoch gut gemacht.“ Nach knapp zehn Minuten war es soweit und die Gastgeber erzielten ihr erstes Tor durch Nils Bohle (10.). Nur zwei Minuten später erhöhte Kevin Rempel auf 2:0.

Kein Vorwurf von Trainer Vanek

Im Mitteldrittel hatten die Kobras zwar einige Möglichkeiten, doch das Toreschießen blieb vorerst den Hausherren überlassen. Bohle (28.) und Leon Nasebandt (35.) sorgten für die Vorentscheidung. Nach Vorarbeit von Petr Macaj verkürzte der Kanadier Jesse Parker auf 1:4 (38.). Die Herforder Antwort folgte jedoch. Tim Schürstedt stellte vierzig Sekunden vor Ende des zweiten Drittels den alten Abstand wieder her.

Im Schlussdrittel warfen die Giftschlangen noch einmal alles in die Waagschale und belohnten sich mit einem weiteren Treffer. Nach Zuspiel von Parker besorgte Martin Benes den 2:5-Endstand (56.). „Die Jungs haben gut gekämpft und ihre Sache gegen eine starke Herforder Mannschaft ordentlich gemacht. Man hat gesehen, dass wir eine sehr gute Kondition haben. Wir haben mit sehr wenigen Spielern bis zum Schluss hier mithalten können“, machte Vanek seinen Schützlingen keinen Vorwurf.

Positive Nachrichten gibt es derweil aus dem Lazarett der Giftschlangen. „In der kommenden Woche“, verrät Vanek, „werden Alexander Zaslawski und Leon Taraschewski wieder ins Training einsteigen. Auch Pascal Behlau steht unmittelbar vor einer Rückkehr.“ Der erkrankte Philipp Heffler soll in der nächsten Woche ebenfalls wieder zur Verfügung stehen.

Strafminuten: Dinslaken 8, Herford 14.