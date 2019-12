Jahn Hiesfeld erwartet gegen FSV Duisburg einen heißen Tanz

Es ist das absolute Topspiel des 18. Landesliga-Spieltags: Wenn der TV Jahn Hiesfeld am Sonntag (Anstoß 14.15 Uhr) den FSV Duisburg empfängt, trifft der Tabellenführer auf seinen direkten Verfolger. Ein Duell, das der FSV im Hinspiel nach einem Doppelpack von Stürmer Boran Sezen mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Es sollte die einzige Saisonniederlage der „Veilchen“ bleiben.

Entsprechend ungern erinnert sich Trainer Marcus Behnert an den misslungenen Liga-Auftakt. „Ich möchte gar nicht mehr auf das Spiel zurückblicken. Das war eine ganz andere Situation.“ Nach dem Abstieg aus der Oberliga habe seinem Team noch das nötige Selbstvertrauen gefehlt. Auch einige Automatismen hätten noch nicht gegriffen. „Wir wussten einfach nicht, wo wir in der Liga stehen“, erklärt Behnert.

Entscheidender Faktor: Der Glaube an sich selbst

Das habe sich aber nach 14 Siegen aus den vergangenen 16 Spielen komplett geändert. „Einer der entscheidendsten Faktoren im Fußball ist der Kopf, der Glaube an sich selbst“, so der Coach. „Und mittlerweile weiß bei uns jeder Spieler, was er kann und was er auf dem Fußballplatz zu tun hat.“

Trotzdem sei der FSV aber ein harter Gegner. „Sie haben einige Spieler in ihren Reihen, die zweifelsfrei über eine gewisse individuelle Klasse verfügen. Das ist Fakt und das brauchen wir auch nicht klein reden“, so Behnert. „Wir müssen eine absolute Topleistung abrufen.“

Gegner ist zum Siegen verdammt

Dass der FSV Duisburg mit fünf Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter bereits zum Siegen verdammt ist, sieht Hiesfelds Trainer aber nicht als Vorteil für seine Mannschaft. „Das Gefühl, ein Spiel unbedingt gewinnen zu müssen, ist im Aufstiegskampf ein anderes, als wenn man gegen den Abstieg spielt. Die werden heiß sein ohne Ende.“

Ob die „Veilchen“ ihren Gegner wie im Hinspiel früh anlaufen und unter Druck setzen werden, ließ Behnert offen. „Dazu möchte ich mich ehrlich gesagt noch nicht äußern.“ Eines kann der Trainer dem Hiesfelder Anhang aber versprechen. „Wir wollen den Zuschauern eine richtig geile Leistung präsentieren und unsere Heimserie ausbauen.“ Der Tabellenführer konnte in dieser Saison alle neun Spiele vor eigenem Publikum für sich entscheiden. Sollte am Sonntag der zehnte Sieg folgen, wären die „Veilchen“ wohl nicht mehr einzuholen.