Jahn Hiesfeld fährt im Samba-Zug zum Titel in Dinslaken

Das Verletzungsrisiko war den Verantwortlichen einfach zu groß. Im Kader des Fußball-Landesligisten TV Jahn Hiesfeld hatten sich die Blessuren zuletzt gehäuft, beim Unternehmen Aufstieg braucht Marcus Behnert in der Rückrunde gesunde und fitte Spieler. Statt bei den Dinslakener Stadtmeisterschaften zu kicken, absolvierten die „Veilchen“ ihre erste Trainingseinheit im neuen Jahr auf dem Platz. Nur einer, der hatte viel mehr Bock auf „Budenzauber“ und begeisterte die Zuschauer in der voll besetzten Hans-Efing-Halle mit seinen Kabinettstückchen aus der Samba-Abteilung. Alison Leite Dos Santos war unbestritten der Spieler des Turniers und hatte nicht nur wegen seiner elf Treffer großen Anteil daran, dass sich das weitgehend aus Akteuren der A-Liga-Reserve bestehende „Veilchen“-Team mit fünf Siegen aus fünf Spielen souverän den Titel sicherte.

Dass der 23-Jährige unter dem Hallendach eine derart überragende Rolle einnahm, kommt nicht von ungefähr. „Ich habe schon als Kind in Brasilien immer in der Halle gespielt. Und auch hier gehe ich in Essen-Huttrop einmal in der Woche zum Spaß in der Halle kicken“, verriet der Brasilianer hinterher.





Endspiel ist eine klare Sache

Die letzte Partie des Tages avancierte gestern zum Endspiel, denn überraschend hatte sich auch das Team des nicht gerade als Hallenspezialisten bekannten Ausrichters SuS 09 bis dahin schadlos gehalten. Doch das Finale war dann – auch dank der Fertigkeiten des Hiesfelder Brasilianers – eine ganz klare Sache. Mit 6:0 behauptete sich der TV Jahn und durfte wenig später den Pokal in die Höhe stemmen. „Das war eine klasse Leistung. Wir haben nicht auf eine Platzierung gespielt, sondern wollten einfach Spaß haben und schönen, fairen Fußball zeigen. Das ist uns gelungen“, freute sich Jahn-Co-Trainer Ahmed Mohamad, der das Coaching für Behnert übernommen hatte.

Die Überlegenheit der „Veilchen“ erkannte auch Julian Schubert, Trainer des SuS, neidlos an: „Hiesfeld hat das hier absolut verdient gewonnen. Aber wir können auch sehr zufrieden sein, haben deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Alles in allem war das heute eine geile Angelegenheit“, befand Schubert, der selbst aktiv mitwirkte und sogar einen Treffer erzielen konnte – der dann auch frenetisch bejubelt wurde.

Dritter hinter dem SuS wurde A-Ligist RWS Lohberg und war mit dieser Platzierung nicht zufrieden. „Ich bin schon enttäuscht von der Platzierung. Wir sind hinter den Erwartungen geblieben und haben nur phasenweise gezeigt, dass wir eine richtig gute Hallenmannschaft sein können“, erklärte Rot-Weiß-Trainer Ugur Deniz Aydin. Seine Lohberger waren zwar früh im Turnier die einzige Mannschaft, die Hiesfeld Paroli bieten konnte, verlor den Vergleich mit dem späteren Sieger aber unglücklich mit 2:3. Gleich die nächste Partie ging dann auch mit 3:4 gegen den SuS verloren, womit Platz drei besiegelt war, denn die anderen drei Teams hatten einfach nicht das Potenzial, um im weiteren Turnierverlauf für Überraschungen zu sorgen. Auch nicht der SC Wacker Dinslaken, der sich am Ende immerhin noch den vierten Platz sicherte. Fünfter wurde der VfB Lohberg, dem ein 3:2-Sieg über die SGP Oberlohberg reichte, um die rote Laterne den „Dörflern“ zu überlassen.

Fairplay-Preis für Oberlohberg

Der Überraschungssieger des Vorjahres kassierte ausschließlich Niederlagen, was SGP-Trainer Andreas Matyjaszek, der im Vorfeld sogar ein klein wenig mit der Titelverteidigung geliebäugelt hatte, keineswegs die Laune verdarb. „Mir sind kurzfristig noch ein paar Leute ausgefallen, mit denen es vielleicht ein bisschen besser ausgesehen hätte. Wir haben versucht, offensiv zu spielen, hatten ja auch ordentlich Torchancen, von denen wir nur zu wenige gemacht haben. Wichtig ist für mich vor allem, dass alles fair abgelaufen ist“, sagte „Schuppi“, dessen Team sich hinterher immerhin noch über den Gewinn des Fairplay-Preises freuen durfte.

Die Ergebnisse: VfB Lohberg – RWS Lohberg 1:3, SGP Oberlohberg – SuS 09 Dinslaken 3:5, TV Jahn Hiesfeld – Wacker Dinslaken 7:0, VfB Lohberg – SGP Oberlohberg 3:2, RWS Lohberg – TV Jahn Hiesfeld 2:3, SuS 09 Dinslaken – Wacker Dinslaken 7:3, Jahn Hiesfeld – VfB Lohberg 5:1, RWS Lohberg – SuS 09 Dinslaken 3:4, Wacker Dinslaken – SGP Oberlohberg 5:4, VfB Lohberg – SuS 09 Dinslaken 1:5, Wacker Dinslaken – RWS Lohberg 1:5, SGP Oberlohberg – Jahn Hiesfeld 0:6, Wacker Dinslaken – VfB Lohberg 6:0, RWS Lohberg – SGP Oberlohberg 8:1, SuS 09 – Jahn Hiesfeld 0:6.

Die Tabelle: 1. TV Jahn Hiesfeld, 15 Punkte/27:3 Tore; 2. SuS 09 Dinslaken, 12/21:16; 3. RWS Lohberg, 9/21:10; 4. SC Wacker Dinslaken, 6/15:23; 5. VfB Lohberg, 3/5:21; 6. SGP Oberlohberg, 0/10:27.