Kellerduell gegen Köln: Der Druck auf Dinslaken ist groß

Die Enttäuschung über die knappe 22:23-Niederlage im Heimspiel gegen die HSG Siebengebirge war Harald Jakobs gleich nach Spielschluss deutlich anzumerken. Der Frust saß diesmal besonders tief. Denn der Trainer des MTV Rheinwacht machte sich auch selbst Vorwürfe. „Vielleicht hätte ich unsere wurfstärkeren Leute schneller wieder auf die Platte bringen müssen“, haderte der 59-Jährige noch Tage später mit sich. Das Hinterfragen der eigenen Entscheidungen ehrt Jakobs, aber der Blick muss beim abstiegsbedrohten Handball-Regionalligisten aus Dinslaken längst wieder nach vorne gehen. Am Sonntag um 11.15 Uhr wartet das nächste Kellerduell auf das Schlusslicht. Dann kommt der Tabellenzwölfte TV Jahn Köln-Wahn zum Rückrundenauftakt in die Douvermannhalle. Und eine weitere Niederlage kann sich der Gastgeber nicht erlauben.

„Wenn wir dieses Spiel auch noch verlieren, wird es extrem schwierig“, weiß Jakobs. Im Falle einer neuerlichen Schlappe würde der Abstand auf die Nichtabstiegsränge bereits auf beträchtliche fünf Zähler anwachsen.

Für den MTV ist es ohne Frage ein Endspiel, und genau das macht dem Dinslakener Übungsleiter auch Sorgen: „Der Druck wird immer größer“, sagt Jakobs, der hofft, dass seine Spieler mit der Situation umgehen können. Hilfe verspricht sich der Coach dabei auch wieder vom Publikum: „Die Fans haben uns auch gegen Siebengebirge toll unterstützt. Das ist auch enorm wichtig für die Mannschaft.“

Erstmals wieder auf dem Parkett unterstützen kann Maximilian Reede den MTV. Der halblinke Rückraumspieler, der sich vor Weihnachten gegen Bonn am Sprunggelenk verletzte, hat zwar noch Schmerzen, konnte unter der Woche aber erstmals wieder ordentlich trainieren. Reede ist zwar ganz sicher noch nicht wieder voll belastbar, kann aber vielleicht trotzdem mit dem ein oder anderen Treffer aus der zweiten Reihe helfen.

Krogmann knickt um

Einfache Tore von Mirko Krogmann auf der anderen Halbposition fallen möglicherweise weg. Der Linkshänder knickte am Donnerstag beim Training um, sein Einsatz steht auf der Kippe.

Beim Training aussetzen musste unter der Woche Christoph Enders, dessen Schleimbeutel am Ellenbogen große Probleme macht. Der Kreisläufer will am Sonntag aber auf jeden Fall auf die Zähne beißen. Genau wie Linksaußen Luca D’Auria, der wegen Rückenbeschwerden nur dosiert trainieren konnte. Weiter nicht dabei sein kann Defensivspezialist Robert Jakobs, doch der Mittelblock funktionierte zuletzt ja auch mit Steffen Hahn und Dennis Backhaus sehr gut.

Jakobs glaubt fest daran, dass sich sein Team gegen Köln auch im Angriff wieder steigert, sagt aber gleichzeitig: „Wir werden auch dieses Spiel wieder nur über die Abwehr gewinnen können. Da müssen wir voll präsent sein.“

Der Gegner

Nach dem Abgang von Top-Torjäger Alexander Senden, den es im Sommer 2019 zum Drittligisten Leichlinger TV zog, war den Verantwortlichen beim TV Jahn Köln-Wahn bereits klar, dass es in der laufenden Spielzeit nur um den Klassenerhalt gehen würde. So kam es dann auch. Das Team des langjährigen Bundesliga-Spielers Olaf Mast (OSC Rheinhausen, THW Kiel) muss mit drei Zählern mehr als der MTV als Tabellenzwölfter richtig zittern. Der Trend spricht nicht gerade für Wahn. Am 12. Oktober gelang der letzte doppelte Punktgewinn. Mitte Dezember trennte sich Köln aus disziplinarischen Gründen von Rückraumspieler Davidson Idahoa.